Bayer Leverkusen bereitet sich mit gesunden Profis wie Victor Boniface und Moussa Diaby auf das Spiel in Paderborn vor, was Trainer Martinez vor komplexe Kaderentscheidungen stellt.

Bayer Leverkusen kann am Samstag, dem 16. November, gegen den SC Paderborn mit einer deutlich stärkeren Aufstellung auflaufen, als es während der vergangenen Länderspielpause der Fall war. Trainer Carles Martinez (42) nutzte die pause strategisch, um die Personalsituation zu entspannen, nachdem vor der International Break bis zu acht Profis ausgefallen waren. Glücklicherweise verzeichnete der Verein positive Nachrichten aus den Nationalmannschaften, wo keine schweren Verletzungen zu beklagen waren, was die Vorbereitung auf das kommende Pflichtspiel entscheidend erleichterte.

Rückkehr der Schlüsselspieler nach Länderspielpause

Nach dem Derby-Sieg in Köln mit 2:1 bestätigte Martinez, dass eine wichtige Gruppe von Spielern nun wieder zur Verfügung steht. Eliesse Ben Seghir (21) ist nach einer Muskelverletzung fit, ebenso wie Christian Kofane (20), der sich den Oberschenkel zugezogen hatte. Zudem kehren Moussa Diaby (27) und Nathan Tella (27) zurück, wobei Diaby zuvor unter einer Oberschenkelverletzung und Tella unter muskulären Problemen gelitten hatte. Diese vier Namen bilden das Fundament für den Kader, der am Samstag um 15.30 Uhr ins Feld geschickt wird, um die Punkte zu sammeln.

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Die Situation bei der Defensive bleibt jedoch vorerst etwas ungewiss, insbesondere für den Rechtsverteidiger Guéla Doué (24). Der 24-Jährige zog sich eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu, und die Entscheidung, ob er bereits für den Spieltagskader nominiert werden kann, wird erst kurzfristig vor dem Match getroffen. Falls Doué nicht fit ist, bleibt die defensive Stabilität eine der zentralen Fragen für das Team von Bayer Leverkusen vor dem Auswärtsspiel in Paderborn.

Strikte Begrenzung auf 20 Spieler im Spieltagskader

Das größte Problem für Carles Martinez ist aktuell nicht das Fehlen von Spielern, sondern die schiere Menge an verfügbarer Qualität bei einer strikten Regel. Der Verein muss sich auf genau 20 Spieler für den Spieltagskader nominieren. Diese Limitierung hat eine direkte Konsequenz: Spieler, die in der jüngeren Vergangenheit noch festes Stammpersonal waren oder regelmäßig zum Einsatz kamen, müssen nun zwangsläufig auf die Tribüne gesetzt werden. Martinez sieht sich damit vor einem Luxusproblem gestellt, das jedoch taktische Komplexität mit sich bringt.

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Eng wird es vor allem für drei konkrete Akteure, deren Platz im Kader bedroht ist. Der 23-jährige Verteidiger Tim Oermann, der 25-jährige Stürmer Victor Boniface und der 35-jährige Außenbahnspieler Lucas Vázquez stehen alle unter Druck. Da nur 20 Nominierte erlaubt sind, muss Martinez harte Prioritäten setzen, wenn die Rücken frei sind. Die Konkurrenz um die Plätze ist extrem hoch, was jede Entscheidung im Trainerteam sensibel macht und Fehlerquellen minimiert werden müssen.

Konkurrenzdruck für Victor Boniface und Lucas Vazquez

Victor Boniface (25) hat in dieser Saison bisher auf gerade einmal 12 Liga-Minuten insgesamt kommen können. Mit der erwarteten Rückkehr von Christian Kofane (20) verschärft sich die Situation im Sturm weiter, da Kofane nun wieder zur Verfügung steht. Hinter dem etablierten Patrik Schick (30) und nun auch wieder Kofane ist Boniface nur noch der drittbeste Stürmer im Kader. Diese Riege an offensiven Talenten bedeutet, dass Boniface schwere Karten hat, in das 20er-Feld gewählt zu werden, wenn alle anderen verfügbar sind.

Der prominenteste Fall im offensiven Mittelfeld und der Verteidigung ist jedoch der Ex-Madriene Lucas Vazquez (35). Der Spanier verfügt über eine beeindruckende Statistik mit fünf Champions-League-Titeln mit Real Madrid und hält mit 21,2 Millionen Instagram-Followern den Rekord für die meisten Follower im gesamten Kader von Bayer Leverkusen. In den letzten Wochen war er noch regelmäßiger Bestandteil der Aufstellung und absolvierte als Rechtsverteidiger sowie auf der rechten Außenbahn fünf Ligaspiele. Dennoch droht dem 35-Jährigen nun der Verlust seines Platzes in der Startaufstellung oder sogar im Kader.

Die Konkurrenz auf den rechten Flügeln ist für Vazquez besonders gefährlich. Mit Moussa Diaby und Nathan Tella stehen ihm bereits zwei starke, junge Spieler voran, die diese Positionen bedienen. Sobald Guéla Doué wieder vollständig fit ist, wird die Situation für Vazquez noch prekärer. Dann sind mit Doué und dem 23-jährigen Jarell Quansah (23) zwei weitere Konkurrenten um die Rolle als Rechtsverteidiger im Team vorhanden, was die Chancen von Vazquez auf eine Nominierung weiter schmälert.

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Luxusproblem statt Lazarett: Notwendigkeit für jede Minute

Für Trainer Carles Martinez bedeutet diese Situation ein klassisches Luxusproblem, das jedoch eine enorme praktische Hilfe sein kann. Statt sich über ein leeres Lazarett zu ärgern, muss er nun entscheiden, wer auf die Bank muss. Diese Tiefe im Kader ist essenziell, da Bayer Leverkusen in den kommenden Wochen auf jede einzelne Minute jedes Spielers angewiesen ist. Die physische Belastung durch die vielen Spiele in kurzer Zeit erfordert volle Rotationsmöglichkeiten.

Bis zur Winterpause steht ein intensiver Zeitplan an, der die Belastbarkeit der Mannschaft auf die Probe stellen wird. Noch stehen in der Liga, im Pokal und in der Europa League acht Spiele innerhalb von nur 29 Tagen an. Diese Dichte macht die Entscheidung für 20 Spieler so kritisch. Martinez muss sicherstellen, dass die Teamdynamik nicht leidet und die wichtigsten Akteure fit für die anspruchsvolle Rückrunde sind, während gleichzeitig das Potential der gesamten Squad ausgeschöpft wird.