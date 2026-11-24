Kennet Eichhorn kehrt nach dreimonatiger Pause wegen Stoffwechselstörung ins Training von Bayer Leverkusen zurück. Der Mittelfeldspieler trainiert schrittweise wieder.

Das Talent Kennet Eichhorn hat die lange Pause aufgrund einer schweren Stoffwechselstörung erfolgreich überwunden und seinen Weg zurück in den Profikader von Bayer Leverkusen angetreten. Der Mittelfeldspieler, der drei Monate lang nicht aktiv am Spielbetrieb teilnehmen konnte, hat seine Trainingsaktivitäten seit Anfang November in Leverkusen wieder aufgenommen. Diese Phase diente der schrittweisen Integration in das Mannschaftstraining, wobei jede Belastungssteigerung eng mit der medizinischen Abteilung des Vereins abgestimmt wurde. Das finale Ziel der Wiedergenesung ist es, dass Eichhorn zum Start der Vorbereitung auf die Rückrunde wieder voll belastbar ist und um einen festen Platz im Aufgebot kämpft.

Schrittweise Integration ins Mannschaftstraining

Die Rückkehr von Kennet Eichhorn verläuft nach einem sorgfältigen Plan, der seine körperliche Regeneration priorisiert. Er trainiert weiterhin individuell mit dem Athletik-Trainer Daniel Jouvin, der seine Leistungsentwicklung genau beobachtet und steuert. Darüber hinaus nimmt er teilweise am Training der gesamten Mannschaft teil, um sich schrittweise an die Intensität des Profifußballs anzunähern. Bayer Leverkusen übt dabei keinerlei Druck auf den Spieler aus, da die Gesundheit und die langfristige Entwicklung Vorrang vor kurzfristigen sportlichen Ergebnissen haben. Dieser kontrollierte Prozess soll sicherstellen, dass Eichhorn ohne Risiko vollständig genesen kann.

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Stellenwert im Kader und soziale Bindungen

Obwohl die formale Integration noch läuft, gilt Kennet Eichhorn bereits als fester Bestandteil der Gruppe. Bei dem Heimsieg gegen Paderborn am Samstag mit einem Ergebnis von 4:0 war er im Stadion anwesend und feierte den Erfolg anschließend gemeinsam mit den Teamkollegen in der Kabine. Seine sozialen Bindungen innerhalb des Vereins sind zudem deutlich sichtbar geworden. Der Offensiv-Star Ibrahim Maza teilte auf Instagram einen Schnappschuss von einem gemeinsamen Brunch mit Eichhorn. Begleitet wurde das Treffen von den Bayer-Stars Moussa Diaby und Loïc Badé sowie vom U19-Spieler Kenan Doganay.

Marktwert der beteiligten Spieler

Die Zusammenkunft der genannten Spieler unterstreicht nicht nur die freundschaftliche Atmosphäre im Team, sondern auch den hohen ökonomischen Wert, den das Umfeld von Kennet Eichhorn repräsentiert. Ibrahim Maza, der 21 Jahre alt ist und einen Marktwert von 50 Millionen Euro hat, stand dabei gemeinsam mit Moussa Diaby (27 Jahre alt, 25 Millionen Euro) und Loïc Badé (26 Jahre alt, 20 Millionen Euro) auf den Fotos. Allein die drei etablierten Bayer-Stars Diaby, Badé und Maza kommen auf einen kumulierten Marktwert von 95 Millionen Euro. Diese hohe Wertschätzung zeigt, in welchem prestigeträchtigen Umfeld sich Eichhorn bei seiner Rückkehr befindet und wie sehr er von der etablierten Mannschaftschluse aufgenommen wurde.

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Strategische Bedeutung für die Rückrunde

Bereits vor seiner längeren Pause hatte Eichhorn bei einem Interview mit SPORT BILD im August die strategische Bedeutung seiner Rückkehr hervorgehoben. Der Offensiv-Star schwärmte damals von seinem Kumpel und betonte dessen außergewöhnliches Talent für sein Alter. Maza prognostizierte, dass man nach der Genesung eine coole Mischung aus Robustheit, strategischem Spiel und toller Technik sehen würde. Er hob besonders hervor, dass Eichhorn defensiv extrem stark sei und gleichzeitig super Möglichkeiten besitze, sich und seine Mitspieler weiter vorne in Szene zu setzen. Diese Einschätzung unterstreicht die Vielseitigkeit des Mittelfeldspielers.

Perspektiven unter Trainer Carles Martinez

Trainer Carles Martinez hat die aktuelle Situation von Kennet Eichhorn genau beobachtet und gibt Entwarnung in Bezug auf den Druck. Der 42-jährige Trainer betont, dass der Spieler sich in Leverkusen wohl fühle, was für ihn das Wichtigste sei. Martinez erklärt, dass er sehe, wie glücklich Eichhorn ist und dass er voll in die Prozesse involviert sei. Das Training erfolge natürlich mit Bedacht, wobei der Trainer beginne, ihm bei einigen Dingen mehr zu helfen. Der Fokus liegt dabei auf dem Wohlbefinden und der schrittweisen Verbesserung. Die Mannschaftsstimmung wird bewusst gepflegt, um einen guten Weg zu finden, der Eichhorn unterstützt, immer besser zu werden, ohne ihn zu überfordern.