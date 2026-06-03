Bayer Leverkusen lehnt Álvaro Arbeloa als Trainer ab - die Suche nach dem Nachfolger für Xabi Alonso geht weiter

Bayer Leverkusen hat das Angebot von Álvaro Arbeloa, ehemaliger Spieler und Interimstrainer von Real Madrid, abgelehnt. Trotz Verbindungen zu Xabi Alonso und einer erfolgreichen U19-Ausbildung bei Real bezweifelt der Klub, ob Arbeloa bereits die nötige Erfahrung für die sofortige Rückkehr an die Spitze hat. Die Trainersuche ist zur Chefsache erklärt worden.

Die Suche nach einem Nachfolger für den Trainerposten bei Bayer Leverkusen bleibt spannend. Nach dem Wechsel von Xabi Alonso zu Real Madrid im Januar dieses Jahres hat der Werksklub erneut einen prominenten Kandidaten abgelehnt.

Álvaro Arbeloa, der interimistisch das Team von Real übernommen und auf Platz zwei geführt hatte, wurde eine Absage erteilt. Der 43-jährige Spanier, langjähriger Spieler und Trainer in verschiedenen Funktionen bei Real Madrid, hatte sein Interesse bei der Klubspitze hinterlegt. Doch trotz der Empfehlung durch den erfolgreichen Vorgänger Alonso, der Bayer Leverkusen 2024 zum Double führte, zweifelt die sportliche Leitung um Simon Rolfes und Fernando Carro an der Reife des ehemaligen Verteidigers.

Man schätzt Arbeloa, beobachtete ihn intensiv während seiner Zeit als U19-Trainer, kam aber zu dem Ergebnis, dass er noch nicht bereit sei, eine Top-Mannschaft wie Leverkusen sofort wieder an die Spitze zu führen. Damit wird die Anforderungskurve für den nächsten Trainer noch höher: Wenn jemand, dem Real Madrid seine Superstars wie Kylian Mbappé anvertraut, nicht als geeignet gilt, muss der neue Coach außergewöhnliche Qualitäten mitbringen.

Die Trainersuche ist zur Chefsache erklärt worden, und weitere Kandidaten wie Iraola, Glasner, Michel und Luis waren bereits im Gespräch, ohne dass es zu einer Verpflichtung kam. Nun bleibt abzuwarten, ob ein Weltstar aus Madrid oder ein anderer Top-Trainer den Bayern-Jäger wieder nach oben führt





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