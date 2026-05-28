Bayer Leverkusen: Oliver Glasner als neuer Trainer im Visier

Der österreichische Trainer Oliver Glasner ist der Wunschkandidat von Bayer Leverkusen für die Trainerposition. Die Verhandlungen zwischen Glasners Berater und dem Klub haben bereits Fortschritte gemacht und es wird erwartet, dass Glasner selbst ab Freitag in die Gespräche einsteigen wird. Der Zeitplan für diese Entscheidung war bereits seit Wochen bekannt.

Bayer Leverkusen steht kurz davor, einen neuen Trainer zu verpflichten. Der österreichische Trainer Oliver Glasner (51) ist der Wunschkandidat des Vereins. Die Verhandlungen zwischen Glasners Berater und dem Klub haben bereits Fortschritte gemacht und es wird erwartet, dass Glasner selbst ab Freitag in die Gespräche einsteigen wird.

Der Zeitplan für diese Entscheidung war bereits seit Wochen bekannt. Glasner wollte zunächst seine Saison mit Crystal Palace beenden, bevor er sich mit Interessenten trifft. Mittwochabend gewann er das Finale der Conference League gegen Rayo Vallecano mit 1:0. Für Glasner ist dies der zweite große Erfolg mit einem Außenseiter, nachdem er zuvor noch nie einen Titel gewonnen hatte.

Leverkusen hat sich bei der Suche nach einem neuen Trainer auf Titelgewinner konzentriert und eine interne Frist für eine Lösung bis Ende Mai oder Anfang Juni gesetzt. BILD berichtet, dass die Chancen für Leverkusen besser stehen als zuvor angenommen. Glasner kann sich gut vorstellen, den Trainerjob bei Bayer zu übernehmen. Der CEO Fernando Carro (61) und der Sportchef Simon Rolfes (44) hatten bereits in der Vergangenheit intensive Gespräche mit Glasner geführt.

Nun geht es darum, ob Glasner Lust hat, in die Bundesliga zurückzukehren. Mit Wolfsburg war er in der Champions League eingezogen und mit Frankfurt gewann er 2022 die Europa League. Die Premier League hat jedoch die größte Anziehungskraft für Trainer und Spieler. Glasner hat das Angebot zur Vertragsverlängerung bei Palace abgelehnt.

Die Top-Klubs haben ihre Stellen bereits besetzt, was die Chancen für Leverkusen erhöht. Ein weiterer Anreiz für Glasner ist, dass Bayer bereits einen starken und entwicklungsfähigen Kader hat und im Sommer bis zu 100 Millionen Euro in neue Spieler investieren kann. Das Ziel ist klar formuliert: Titel zu gewinnen. Sollte Glasner absagen, gilt der spanische Trainer Andoni Iraola (43) als Wunsch-Alternative. Der aktuelle Bayer-Trainer Kasper Hjulmand (54) weiß, dass seine Ablösung bevorsteht





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