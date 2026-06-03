Bayer Leverkusen: Real-Madrid-Weltstar Álvaro Arbeloa als Überraschungskandidat für Trainerposten

Die Trainersuche bei Bayer Leverkusen geht nach Rückschlägen in eine neue Runde. Überraschend bietet sich Weltstar Álvaro Arbeloa von Real Madrid an. Der Ex-Profi, der interimistisch Real Madrid trainierte, scheitert jedoch letztlich an den hohen Ansprüchen des Bundesligisten.

Die Trainersuche bei Bayer Leverkusen hat nach mehreren Rückschlägen erneut Fahrt aufgenommen. Nachdem mit Iraola, Glasner sowie den Alternativen Michel und Luis keine Einigkeit erzielt werden konnte, startete der Bundesligist am Wochenende einen neuen Anlauf.

Die zentrale Frage lautet: Wer folgt auf Kasper Hjulmand und führt den Werksklub zurück in die Erfolgsspur, insbesondere im Rennen um die Bayern-Jagd? Überraschend meldet nun ein Weltstar von Real Madrid sein Interesse an. Álvaro Arbeloa, der nach der Entlassung von Xabi Alonso im Januar 2025 interimistisch die erste Mannschaft von Real übernahm und bis zum Saisonende auf Platz zwei führte, hat seine Bewerbung in Leverkusen hinterlegt.

Nachdem José Mourinho als sein Nachfolger bei den Königlichen präsentiert wurde, steht Arbeloa einem Engagement im Ausland offen gegenüber. Ein weiterer Verein in Spanien kommt für den ehemaligen Verteidiger, der 20 Jahre in verschiedenen Funktionen bei Real verbrachte, kaum infrage. Leverkusen könnte somit zu seinem Sprungbrett werden, ähnlich wie einst für Xabi Alonso, mit dem Arbeloa eng befreundet ist. Das Management des Spaniers hat seine Kandidatur direkt an die Klubspitze adressiert.

Sportchef Simon Rolfes und Geschäftsführer Fernando Carro haben die Suche zur Chefsache erklärt. Allerdings erteilte Bayer Leverkusen Arbeloa letztlich eine Absage. Der Klub schätzt den ehemaligen Top-Spieler und beobachtete ihn intensiv, insbesondere während seiner Tätigkeit als U19-Trainer bei Real Madrid von 2022 bis 2025. Nach gründlicher Analyse fehlt jedoch die Überzeugung, dass Arbeloa in seiner Trainerkarriere bereits soweit fortgeschritten ist, um die anspruchsvolle Leverkusener Mannschaft sofort wieder an die Spitze zu führen.

Die Messlatte liegt hoch: Wenn ein Trainer, dem Real Madrid seine Superstars um Kylian Mbappé anvertraut, nicht den Erwartungen entspricht, muss der nächste Coach bei Bayer außergewöhnliche Qualitäten besitzen





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