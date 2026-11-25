Bayer Leverkusen startet am Mittwoch nach Zagreb. Sport-Boss Simon Rolfes hofft auf Guéla Doué. Dinamo Zagreb gilt als starker Gegner.

Bayer Leverkusen plant für den heutigen Mittwoch, den 20. November, einen Sonderflug von Köln nach Zagreb. Die Vereinsmaschine mit der Kennung KK7904 soll um 16.20 Uhr abheben, um die Spieler rechtzeitig vor dem wichtigen Auftritt am Folgetag zu platzieren. Das Team bereitet sich intensiv auf das Spiel gegen Dinamo Zagreb vor, das am Donnerstag, dem 21. November, um 18.45 Uhr stattfindet.

Sport-Boss Simon Rolfes bewertet Gegner

Simon Rolfes bezeichnet den kroatischen Rekordmeister als einen schweren Gegner, der die Vorteile der Heimstärke nutzen wird. Der Sport-Boss betont, dass die Fans in Zagreb eine historische Bedeutung für das Stadion haben und die Stimmung entsprechend beeinflussen werden. Trotz dieser Herausforderung ist das Ziel der Leverkusener klar, das Spiel zu gewinnen. Man möchte an die guten Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen und die einzige Niederlage gegen Marseille wettmachen.

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Rolfes weist darauf hin, dass der Kader aktuell über eine andere Breite verfügt als noch während der Partie gegen Marseille. Diese zusätzliche Tiefe soll das Team nutzen, um die körperliche Belastung im Auswärtsspiel zu managen und die eigene Spielqualität aufrechtzuerhalten. Die Vorbereitung erfolgt unter der Woche am Trainingsgelände, wobei alle Maßnahmen auf die spezifischen Anforderungen des kroatischen Gegners abgestimmt sind.

Guéla Doué im Fokus des Kaders

Ein wichtiges Thema vor der Abreise ist die Rückkehr des ivorischen WM-Stars Guéla Doué. Der 24-jährige Rechtsverteidiger steht kurz vor seinem Comeback in den offiziellen Spielen des Vereins. Zuvor war Doué über einen Zeitraum von zehn Wochen wegen einer Wadenverletzung ausgefallen. Sein letzter Kurzeinsatz datiert auf das Spiel in Augsburg, wo Bayer Leverkusen ein 2:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth erzielte. Dieser Auftritt fand am 3. Spieltag der Bundesliga statt.

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Simon Rolfes geht fest davon aus, dass Doué mit der Mannschaft nach Kroatien reist und für den Einsatz zur Verfügung steht. Der Spieler habe in der vergangenen Trainingswoche alle Einheiten mitgemacht und zeige große Freude darüber, nach der langen Verletzungspause wieder aktiv sein zu können. Eine Teilnahme am Spiel gegen Dinamo Zagreb ist somit realistisch, obwohl der Fokus primar auf der sportlichen Genesung und der Integration liegt.

Der 30-Millionen-Euro-Einkauf aus Straßburg soll auf der rechten Abwehrseite sowohl seine fußballerischen Qualitäten als auch seine physische Stärke unter Beweis stellen. Rolfes sieht in der Rückkehr Doués eine wichtige Belebung der Konkurrenzsituation auf der rechten Verteidigerposition. Die Einbindung des Spielers dient zudem der weiteren Entwicklung und der Stabilisierung der Abwehrreihe für die kommenden wichtigen Aufgaben.

Eigenschaften und Rolle im Team

Neben der sportlichen Eignung schätzt Simon Rolfes insbesondere die persönliche Ausstattung von Guéla Doué. Der Sommerzugang, der am letzten Tag der Transferperiode zum Verein gekommen war, gilt als wichtiger Baustein im Aufgebot. Rolfes lobt die mentalen Stärken des Spielers, der sich nicht unterkriegen lässt und vorangeht. Diese Eigenschaften sind für einen Profifußballer von hoher Bedeutung.

Die professionelle Einstellung und die Fähigkeit, hart zu arbeiten, wurden laut Rolfes bereits während der Reha-Phase deutlich. Der Sport-Boss hebt hervor, dass genau diese Disziplin und diese Grundeigenschaften für jeden Abwehrspieler unverzichtbar sind. Doué bringt somit nicht nur Talent, sondern auch die notwendige Härte und Routine mit, um sich in das bestehende System zu integrieren und die Mannschaftslinie zu stärken.

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Next Steps und mediale Coverage

Das Spiel gegen Dinamo Zagreb wird live von RTL+ und Sky übertragen, wodurch die Partie ein hohes öffentliches Interesse generiert. Fans und Beobachter dürfen erwarten, dass Bayer Leverkusen mit einer starken Aufstellung antritt, um die Punkte in Kroatien mit nach Hause zu nehmen. Die Analyse der letzten Spieltage zeigt, dass das Team nach der Niederlage gegen Marseille motiviert ist, die Formkurve wieder nach oben zu führen.

Die logistische Planung durch die Sonderflug-Verbindung KK7904 unterstreicht die Priorität, die der Verein auf diese Europa-League-Begegnung legt. Mit Guéla Doué gewinnt das Team potenziell eine wichtige Option für die Defensive. Die Kombination aus taktischer Vorbereitung und der Verfügbarkeit eines hochwertigen Kaderspielers macht die Ausgangslage für den Auswärtseinsatz spannend und komplex.