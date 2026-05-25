Bayer Leverkusen's Alejandro Grimaldo Named in Spain's World Cup Squad

Bayer Leverkusen's Alejandro Grimaldo has been named in Spain's World Cup squad for the 2026 tournament. The third foreign star of the Werkself has secured his ticket to the tournament, despite missing out on the national team's initial squad.

Bei der Fußball-WM 2026 wird Bayer Leverkusen nicht durch einen DFB-Spieler vertreten sein. Kapitän Robert Andrich (31) hatte den Sprung in den Kader verpasst. Aber der dritte ausländische Star der Werkself hat sein Ticket sicher: Alejandro Grimaldo (30).

Unter den 26 Spielern des amtierenden Europameisters ist auch Bayers Vizekapitän Grimaldo. Der Linksverteidiger hat bislang zwölf A-Länderspiele absolviert. Er gehörte bereits 2024 zum EM-Kader und nimmt zum ersten Mal in seiner Karriere an einer Weltmeisterschaft teil. Mit Borja Iglesias (33/Celta Vigo) steht ein Ex-Bayer-Profi im Kader.

Der Stürmer spielte in der Double-Saison 2023/24 auf Leihbasis in Leverkusen. Vor Grimaldo hatten bereits Stürmer Patrik Schick (30/Tschechien) und Verteidiger Jarell Quansah (23/England) die Nachricht erhalten, dass sie bei der WM dabei sind. Weitere Bayer-Profis dürften folgen. Malik Tillman (23) ist ein Hoffnungsträger von Mitausrichter USA.

Der Kader der Amerikaner wird in der Nacht zum Dienstag verkündet. Torwart Mark Flekken (32) gilt als sicherer Torwart Nummer 2 bei den Niederlanden. Das Aufgebot von Oranje wird am Mittwoch veröffentlicht. Keine Rolle spielt dabei U21-Nationalspieler Ernest Poku (23), der lange als Überraschungskandidat galt.

Bei Algerien wäre es nach seinen starken Auftritten beim Afrika-Cup sehr verwunderlich, wenn Ibrahim Maza (20) nicht nominiert werden würde. Hoffnung auf seine zweite WM-Teilnahme nach 2022 macht sich Weltmeister Exequiel Palacios (27), der wie sein Leverkusener Teamkollege Equi Fernández (23) auf der vorläufigen Kaderliste Argentiniens mit 55 Spielern steht





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