Bayer Leverkusen schnappt sich Top-Talent Leon Eichhorn

Bayer 04 Leverkusen hat den 16-jährigen Mittelfeldspieler Leon Eichhorn von Hertha BSC verpflichtet. Der Jungstar entschied sich nach intensiven Gesprächen mit Cheftrainer Carles Martínez für den Werksklub trotz Interesses von FC Bayern, Dortmund, Leipzig, Liverpool und Manchester City. Die Ablöse liegt bei knapp zehn Millionen Euro plus Handgeld.

Bayer 04 Leverkusen hat sich im Rennen um eines der vielversprechendsten Talente des deutschen Fußballs durchgesetzt. Der Werksklub gab am Mittwoch die Verpflichtung des 16-jährigen Mittelfeldspielers Leon Eichhorn bekannt, der im Juli seinen 17.

Geburtstag feiert. Der Jungstar, der zuvor für die U17 von Hertha BSC auflief, hatte mehrere Top-Klubs aus dem In- und Ausland umworben, darunter der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, der englische Meister Liverpool sowie Manchester City. Am Ende setzte sich jedoch Bayer Leverkusen in dem intensiven Wettbewerb um das Supertalent durch. Die Entscheidung fiel nach einem persönlichen Treffen mit dem neuen Cheftrainer Carles Martínez, der erst wenige Tage zuvor als Nachfolger von Kasper Hjulmand vorgestellt worden war.

Martínez, ein Spanier mit modernen taktischen Ansätzen, reiste extra nach Berlin, um mit Eichhorn und dessen Familie ausführlich über die sportliche Perspektive in Leverkusen zu sprechen. Dabei ging es nicht nur um taktische Konzepte, sondern auch um konkrete Einsatzpläne und Entwicklungsmöglichkeiten. Der Nachwuchsspieler zeigte sich tief beeindruckt von der Vision des Trainers und stellte detaillierte Fragen zu seiner Rolle im Team. Diese Gespräche waren ausschlaggebend für Eichhorns Zusage zugunsten von Bayer.

Der Klub plant, den Mittelfeldspieler schrittweise an das Profi-Team heranzuführen, ähnlich wie bei früheren Talenten Kai Havertz und Florian Wirtz, die beide in Leverkusen den Durchbruch auf höchstem Niveau schafften und später für Rekordsummen nach England wechselten. Die Verantwortlichen um Sportchef Simon Rolfes und Fußball-Boss Kim Falkenberg hatten den Transfer fast ein Jahr lang vorbereitet. Sie sind überzeugt, dass Eichhorn das Potenzial hat, in ihre Fußstapfen zu treten. Für den Transfer nimmt Bayer erhebliche finanzielle Mittel in die Hand.

Die Ablösesumme soll sich auf knapp zehn Millionen Euro belaufen, zuzüglich eines Handgeldes in ähnlicher Größenordnung. Darüber hinaus wird Eichhorn in Leverkusen ein Gehalt im Millionenbereich beziehen. Diese Investition unterstreicht das große Vertrauen des Klubs in die Fähigkeiten des Youngsters. Eichhorn, der als zentraler Mittelfeldspieler sowohl offensive als auch defensive Akzente setzen kann, gilt als einer der größten Jahrgangstalente.

Sein Wechsel zu Bayer Leverkusen ist ein starkes Zeichen für die Nachwuchsarbeit des Klubs, der in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen hat, jungen Spielern eine Plattform auf höchstem Niveau zu bieten. Die Bayer-Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass Eichhorn schon bald in der Bundesliga für Furore sorgen wird





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