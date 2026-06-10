Der 16-Jährige soll einen Vertrag bis 2031 unterschreiben und bereits zum Medizincheck bei der Werkself eingetroffen sein. Die Verpflichtung des Mittelfeldspielers ist für Verantwortliche in Leverkusen ein absoluter Coup. Die fixe Ausstiegsklausel von knapp weniger als zehn Millionen Euro besitzt nur bis zum 15. Juni Gültigkeit.

Bayer Leverkusen soll sich intensiv um den 16-Jährigen Kennet Eichhorn bemühen, der laut Sky einen Vertrag bis 2031 unterschreiben soll. Der Mittelfeldspieler ist bereits zum Medizincheck bei der Werkself eingetroffen.

Die Verpflichtung des Spielers, der sowohl als Sechser als auch als Achter eingesetzt werden kann, ist für Verantwortliche in Leverkusen ein absoluter Coup. Der Klub kann diverse Erfolge vorweisen, wie z. B. die erfolgreiche Entwicklung von Spielern, die als Minderjährige in Leverkusen bereits den Sprung zum Bundesligaspieler schafften. Wichtig ist, dass die fixe Ausstiegsklausel von knapp weniger als zehn Millionen Euro nur bis zum 15.

Juni Gültigkeit besitzt. Für Bayer ist die Summe niedriger als für Mitbewerber, konnte sich die Werkself doch nicht für die Verpflichtung des Spielers entscheiden, da sie sich nicht für die Mitbewerber entschieden hat. Der Teenager würde damit seinem Berliner Förderer Kosta Kotsifakis folgen, der bereits vor einigen Tagen als neuer Co-Trainer der U19 und Talente-Coach von der Hertha unters Bayer-Kreuz gewechselt war.

In der Hauptstadt besaß Eichhorn, der in der vergangenen Saison 17 Ligaspiele für die Herthaner absolvierte und zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der Hertha wurde, wird intensiv um Mittelfeldspieler Noel Aseko geworben. Der 20-Jährige war in den vergangenen anderthalb Jahren von den Bayern an Zweitligist Hannover 96 verliehen. Die Niedersachsen zogen zwar die Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, die Münchner setzten aber direkt ihre Rückkaufoption über 2,5 Millionen Euro ein.

Inzwischen wird sein Marktwert laut transfermarkt.de auf zwölf Millionen Euro taxiert. Zwischen Frankfurt und Aseko laufen demnach bereits fortgeschrittene Gespräche, die Hessen bieten dem Youngster wohl einen Vertrag bis 2030 inklusive Option für ein weiteres Jahr. Aseko selbst sei einem Wechsel nach Frankfurt aufgeschlossen, allerdings habe er auch noch andere Angebote. Aseko feierte in der abgelaufenen Zweitligasaison seinen Durchbruch und war unumstrittener Leistungsträger bei 96.

In 33 Pflichtspielen kam der Sechser auf neun Torbeteiligungen. Wie Sky und der Kicker übereinstimmend berichten, läuft die Ausstiegsklausel von Kennet Eichhorn am Montag, den 15. Juni, ab. Demnach wird bis dahin wohl eine Entscheidung erwartet, was die Zukunft des 16-jährigen Mittelfeld-Juwels angeht.

Laut Sky hat sich Eichhorn nun gegen einen Wechsel zum FC Liverpool entschieden. Der englische Klub galt zuletzt als Top-Favorit auf die Dienste des Talents. Demnach stehe für Eichhorn die sportliche Entwicklung im Vordergrund. Sein Plan sei es daher, in Deutschland zu bleiben und sich in der Bundesliga zu beweisen.

Laut Sky soll Bayer Leverkusen nun offenbar auf eine Verpflichtung drängen und den Transfer finalisieren wollen. In den vergangenen Tagen soll es wohl entsprechende Gespräche zwischen Vertretern der Werkself und der Spielerseite gegeben haben. Nach Informationen der Sport Bild soll der FC Bayern kürzlich Abstand von einer Verpflichtung des Top-Talents genommen haben. Grund soll das hohe Handgeld von kolportiertem zehn Millionen Euro sein, das Eichhorns Berater wohl fordert. 04 hat für die kommende Saison den ersten neuen Spieler verpflichtet.

Wie unter anderem Sky und die Rheinische Post berichten, wird Satoshi Tanaka in der nächsten Spielzeit im Team sein. Besonders bitter für Düsseldorf: Eigentlich hatte Tanaka eine Ausstiegsklausel, die bei zehn Millionen Euro lag. Durch den Abstieg ist diese auf lediglich eine Million gesunken. Schalke setzte sich gegen andere Interessenten durch und sicherte sich die Dienste des Mittelfeldspielers.

Einen Wechsel zum FC Brentford wird es offenbar nicht geben. Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, hat El Malas Mutter, die auch als Beraterin fungiert, die Verhandlungen beendet





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