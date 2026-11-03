Bayer Leverkusen torwartwechsel gegen Marseille Blaswich vor comeback

Bayer Leverkusen setzt gegen Olympique Marseille auf Janis Blaswich. Trainer Xabi Martínez nominiert den Keeper für die Europa League nach defensiven Schwächen.

Am Donnerstagabend erwartet Bayer Leverkusen im Rahmen der Europa League ein entscheidendes Pflichtspiel gegen Olympique Marseille. Das Match beginnt um 21:00 Uhr und wird sowohl bei Sky als auch bei RTL+ live übertragen. Trainer Xabi Martínez hat eine klare Botschaft an seine Mannschaft gesendet: Es gilt, den Sieg einzufahren und gleichzeitig die defensive Linie zu stabilisieren, die in der jüngsten Vergangenheit unter Druck geraten ist.

Defensive Schwächen nach drei Spielen

In den letzten drei Pflichtspielen kassierte die Mannschaft aus Leverkusen neun Gegentore. Diese Bilanz ist für den Titelverteidiger alles andere als befriedigend. Besonders peinlich war die 0:3-Niederlage in der Bundesliga gegen TSG Hoffenheim. Zudem folgte eine weitere Pleite, als man in Stuttgart mit 2:4 verlor. Diese zweite Niederlage in Folge unterstreicht die aktuelle Unsicherheit in der Abwehrstaffel.

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Stammtorhüter Mark Flekken, der 33 Jahre alt ist, wirkte bei der Partie gegen den VfB Stuttgart wackelig. In einer Bewertung wurde ihm die Note 5 gegeben. Die defensive Stabilität, die Martínez sehen will, war in diesem Spiel nicht auszumachen. Es stellt sich daher die Frage, ob der spanische Coach erneut auf den etatmäßigen Nummer eins setzt oder eine Änderung vornimmt.

Blaswich übernimmt im Pokal

Janis Blaswich, 35 Jahre alt, darf im DFB-Pokal gegen 1. FC Nürnberg das Tor hüten. Diese Entscheidung fiel überraschend, da Blaswich in den ersten beiden Europa-League-Spielen nicht im Kasten stand. Dort waren die Spiele gegen NK Celje mit 2:0 und gegen Lech Posen mit 4:0 klar im positiven Sinne ausgegangen. In beiden Begegnungen hatte Mark Flekken den Platz verteidigt.

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Die Entscheidung für Blaswich fiel jedoch auf Kreta, als Leverkusen mit 2:0 gewann. Martínez wechselte in der Partie gegen OFI Kreta überraschend den Keeper. Blaswich erhielt so seine erste Chance in diesem Wettbewerb. Mit 35 Jahren war es für ihn das erste Aufeinandertreffen in der Europa League. In der 11. Minute glänzte er bei einem 0:0-Stand, als er einen Versuch von Thiago Nuss abwehrte. Dieser Eingriff bewahrte Bayer vor einem frühen Rückstand.

Trainer Martínez begründet Wechsel

Xabi Martínez bezeichnete den Wechsel im Pokal als eine Bauchentscheidung. Auf Nachfrage antwortete er, dass er mit Mark Flekken sehr zufrieden sei und sich dieser in einer guten Phase befinde. Blaswich sei jedoch jeden Tag im Training dabei und für das Team ganz wichtig. Martínez hatte das Gefühl, dass es der richtige Moment sei, Janis spielen zu lassen, da er sich dies verdient habe. Diese Worte unterstreichen die interne Konkurrenz um den Posten.

Die aktuelle Bilanz von Blaswich in dieser Saison kann sich sehen lassen. Bei drei Einsätzen blieb er in zwei Spielen ohne Gegentor. Seine Gegenspieler waren Wehen Wiesbaden, OFI Kreta und der 1. FC Nürnberg. Die Ergebnisse lauteten 4:0, 2:0 und 5:2. Vor der Partie gegen Nürnberg hatte Martínez öffentlich gelobt, dass Janis spielen werde und er sehr zufrieden mit ihm sei.

Ausblick auf das Spiel gegen Marseille

Jetzt steht das nächste große Spiel an. Gegen Olympique Marseille muss die Defensive deutlich besser funktionieren als in den letzten Wochen. Ein Sieg ist das Ziel, aber vor allem soll mehr Stabilität zurückkehren. Die Fans und die Vereinsführung hoffen auf eine Reaktion des Teams. Die Konzentration liegt nun komplett auf dem Spiel am Donnerstag.

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Ob Martínez erneut auf Mark Flekken setzt oder Blaswich weiter die Chance gibt, wird die Antwort geben. Die Formkurve von Blaswich ist steigend, während die Abwehr bei Leverkusen nach einer Verarbeitungsphase sucht. Das Spiel wird zeigen, welcher Weg der richtige ist. Die Erwartungen sind hoch, da die letzten Ergebnisse enttäuschend waren.