Bayer Leverkusen: Trainer Martinez zu Malik Tillman vor Europa-League-Spiel

Trainer Carles Martinez äußert sich zum Umgang mit Malik Tillman nach Pfiffen gegen Stuttgart. Der Fokus liegt auf mentaler Stärke vor dem EM-Hit gegen Olympique Marseille.

Das große Spiel im Europa-League-Achtelfinale gegen Olympique Marseille am Donnerstag um 21 Uhr ist für Bayer Leverkusen eine wichtige Bühne, um die aktuelle Krise um Malik Tillman zu bewältigen. Trainer Carles Martinez hat sich deutlich zu der Situation geäußert, nachdem der 24-jährige US-Nationalspieler bei der Einwechslung im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart von Teilen der Fans ausgepfiffen wurde. Die Entscheidung für die Startelf im Heimspiel fällt in dieser Woche unter erhöhter Beobachtung.

Trainer Martinez betont mentale Balance

Carles Martinez, 42, hat intensiv mit Tillman gesprochen, um ihm zu helfen, die Balance zwischen emotionalen Belastungen und taktischen Anforderungen im Fußball zu finden. Der Trainer erklärt, dass der Spieler in manchen Momenten Zeit benötigt, um ruhig zu werden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Seit der Vorbereitung sei viel Wert auf die Kommunikation gelegt worden, um die taktischen und fußballerischen Dinge klar zu strukturieren.

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Martinez macht den Rekord-Einkauf aus den Niederlanden eine klare Ansage. Tillman kam 2025 für 35 Millionen Euro von PSV Eindhoven nach Leverkusen. Der Trainer betont, dass Talent allein nicht ausreiche. Es gehe darum, effizienter im Angriff zu agieren und den richtigen Umgang mit den Fans zu finden. Tillman sei jung und habe großes Potenzial, müsse aber seine Stimmung und seine beste Version wiederfinden, um langfristig bestehen zu können.

Mentale Stärke vor dem EM-Hit in der Europa League

Im Fußball erlebe man manchmal Tage oder Wochen, in denen man nicht in der besten Stimmung sei, so Martinez weiter. Tillman stehe aktuell vor der Herausforderung, sich durchzubeißen. Sobald er die Chance erhält zu spielen, müsse er zeigen, dass er der Mannschaft mit seinem Spiel helfen kann. Der Fokus liegt nun darauf, diese mentale Hürde zu nehmen, bevor das wichtige Spiel in der Europa League gegen Olympique Marseille ansteht.

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Die interne Mannschaftsstimmung ist durch die Vorfälle in der Bundesliga ebenfalls geprägt. Innerhalb der Mannschaft war das Auspfeifen von Tillman ein großes Thema. Abwehrstar Facundo Medina, 27, erklärt, dass Kritik und Auspfeifen zum Fußball gehören und jeden treffen könnten. Man müsse offen für solche Rückmeldungen bleiben, um sich als Team und als Individuum weiterzuentwickeln und besser zu werden.

Medina setzt auf die Rückkehr von Tillmans Bestform

Facundo Medina sieht Tillman als sehr wichtigen Spieler für die Gruppe. Er erklärt, dass es ihn bedrücke, was der junge Mann gerade durchmache. Medina ist sich sicher, dass Tillman, wenn er sich mental noch besser wappnet, der Mannschaft extrem viel geben kann. Der argentinische Nationalspieler möchte genau diesen Typen in seiner Mannschaft haben, der nicht nur den Mitspielern, sondern dem gesamten Klub Freude bereitet.

Medina hofft, dass Tillman seine beste Version zurückfindet und dem Team auf dem Platz hilft. Die Zusammenarbeit im Kader ist entscheidend für den Erfolg in der Europa League. Die Spieler wissen, dass sie zusammenstehen müssen, um die schwierige Phase zu überwinden und die Qualifikation für das nächste Turnier zu sichern. Der Weg zurück an die Spitze erfordert Disziplin und Fokus von allen Beteiligten.