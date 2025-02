Bayer Leverkusen und Bayern München trennen sich unentschieden

In einem spannenden Bundesliga-Spiel konnten sich Bayern München und Bayer Leverkusen zu einem Unentschieden beugen.

Bayer Leverkusen verlor gegen den FC Bayern München ein Unentschieden in einem spannenden Bundesliga -Spiel. Während die Münchner im Kampf um die Meisterschaft einen Punkt mehr haben, sind sie mit dem Ergebnis nicht vollends zufrieden. Bayer Leverkusen begann das Spiel mit mehr Initiative und erspielte sich einige gute Chancen. Jeremie Frimpong traf mit einem Schuss die Latte, genau wie Nathan Tella in der zweiten Hälfte. Hiroki Ito rettete in der 66.

Minute einen Tella-Kopfball auf der Linie, der die Bayer Leverkusener beinahe in Führung gebracht hätte. Manuel Neuer bewies im Bayern Tor mehrfach sein Können und parierte vor Amine Adli (der eingewechselt war) und Florian Wirtz.Obwohl die Bayern insgesamt wenig gefährlich wirkten, blieben sie dank der starken Defensivleistung ihrer Mannschaft unbesiegt. Xabi Alonso, der Trainer von Leverkusen, zeigte sich mit dem Punktgewinn zufrieden, da seiner Mannschaft in dieser Saison oft die Leistung nicht in einen Sieg umwandeln gelang.





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundesliga Bayern München Bayer Leverkusen Fußball Unentschieden Manuel Neuer Xabi Alonso

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen empfängt Tabellenführer Bayern München im Topspiel der BundesligaDas Spitzenspiel der 22. Spieltag der Bundesliga Saison 2024/25 steht an: Bayer Leverkusen empfängt den Tabellenführer FC Bayern München. Die Partie hat bereits Tospiel-Charakter, da der Zweite den Ersten empfängt. Die Bayern liegen acht Punkte vor dem Titelverteidiger Leverkusen. Ein Sieg der Münchner könnte den Titelkampf frühzeitig entscheiden.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München live: Bundesliga im TV, Livestream und TickerDurch Neuzugang Jonas Urbig stehen beim FC Bayern sieben Keeper unter Vertrag. Manuel Neuer erklärt, dass das durchaus Sinn macht und verrät, dass der 21-Jährige in der nächsten Saison Spielpraxis bekommen wird.

Weiterlesen »

Frage der Woche: Bayer Leverkusen - FC Bayern München wer gewinnt das TopspielFC-Bayern-Sportvorstand Max Eberl antwortete auf die Frage, ob die Meisterschaft angesichts von acht Punkten Vorsprung schon entschieden sei, ausweichend auf der Abschluss-PK vor dem Spiel in Leverkusen.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen gegen Bayern München: Calmund im InterviewReiner Calmund spricht im ran-Interview über das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern. Die Bayern haben acht Punkte Vorsprung und ein Remis reicht schon für einen entscheidenden Schritt Richtung Meisterschaft. Die beiden Ausnahmespieler Jamal Musiala und Florian Wirtz stehen im Mittelpunkt. Musiala hat seinen Vertrag bei den Bayern bis 2030 verlängert. Calmund spricht über die Chancen von Leverkusen, die Zukunft von Wirtz und die wirtschaftliche Macht der Bayern.

Weiterlesen »

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München: Das Topspiel im Head-to-HeadFlorian Wirtz ist beim FC Bayern immer wieder Thema.

Weiterlesen »

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen - Jens Nowotny im ran-Interview: 'Wechsel könnte Wirtz weiterbringen'Max Eberl ist mit den Aussagen von Uli Hoeneß zur Causa Florian Wirtz nicht einverstanden.

Weiterlesen »