Bayer Leverkusen und Victor Boniface: Leihe im Winter geplant

Victor Boniface steht vor einem Wechsel. Bayer Leverkusen und der Stürmer planen eine Winterleihe, da Spielzeit Mangelware ist und die Konkurrenz wächst.

Der ehemalige Torschützenkönig Victor Boniface steht kurz vor einem Wechselweg von Bayer Leverkusen. Obwohl der Nigerianer bis 2029 fest an den Bundesliga-Klub gebunden ist, planen Sportvorstand Simon Rolfes und der Spieler eine Leihe im Winterfenster. Diese Entwicklung bestätigt sich durch erste Gespräche mit anderen Vereinen, die Interesse an der Verpflichtung des 25-jährigen Angreifters bekundet haben.

Komplette Anpassung an Spielbedürfnisse

Die Situation um Boniface hat sich seit seiner Rückkehr im Sommer nach der Leihsaison in Bremen deutlich verschärft. Obwohl er 2024 den Double-Titel gewann und bei den Fans als Legende gilt, konnte er in diesem Jahr keine überzeugenden Leistungen zeigen. Nach überstandenen Kneproblemen beträgt seine aktuelle Einsatzzeit nur noch etwa 20 bis 30 Minuten pro Partie. Insgesamt absolvierte Boniface in drei Pflichtspielen lediglich 15 Minuten auf dem Feld.

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Trainer Carles Martinez zog in diesem Zusammenhang andere Optionen vor, als Martin Terrier nach einer Oberschenkelverletzung nominiert wurde. Der 34-jährige Jonas Hofmann erhielt den Platz im Europa-League-Kader statt des 25-Jährigen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dem Stürmer regelmäßig Spielzeit zu garantieren, um seine Form zurückzugewinnen.

Starke Konkurrenz im Sturmzentrum

Die Lage in Leverkusen wird durch eine starke interne Konkurrenz erschwert. Patrik Schick spielt aktuell eine überragende Saison und ist feste Größe im Angriff. Gleichzeitig kehrt der 20-jährige Christian Kofane nach seiner Oberschenkelverletzung in den Kader zurück. Beide Spieler bieten dem Traineralternative Lösungen, was Boniface' Chancen auf einen Stammplatz weiter reduziert.

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Die Spielerseite strebt daher ein erneutes Leihgeschäft an, um wieder regelmäßige Einsätze zu erhalten. Sport-Boss Simon Rolfes bestätigt den konstruktiven Austausch mit dem Management des Nigerianers. Er betonte, dass Boniface sich absolut korrekt verhalte und die Kommunikation zwischen Klub und Spieler reibungslos verlaufe.

Positive Entwicklung trotz aktueller Schwäche

Rolfes lobte die körperliche Entwicklung des Angreifers. Seit Boniface im Juni eigenständig das Training wieder aufnahm, war er bei fast jeder Einheit anwesend. Der Verlauf der Rehabilitation wird als sehr positiv beschrieben, da es von Monat zu Monat bessere Werte gibt. Der Fokus liegt nun darauf, durch gezielte Einsätze schrittweise zur alten Stärke zu finden.

Eine Leihe würde diesen Prozess logisch unterstützen. Sie ermöglicht es Boniface, sich in einem anderen Umfeld wieder zu beweisen, ohne dass Leverkusen seine langfristigen Pläne für 2029 gefährdet. Erste Klubs haben bereits Interesse signalisiert, was die Wahrscheinlichkeit eines Transfers im Winter erhöht.