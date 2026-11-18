Bayer Leverkusen bereitet sich ohne Verletzungssorgen auf das Bundesliga-Duell gegen den SC Paderborn vor. Patrik Schick und Christian Kofane sind zurück. Mehr Details zur Aufstellung.

Bayer Leverkusen blickt mit deutlich verbesserten personellen Voraussetzungen auf das anstehende Bundesliga -Spiel gegen den SC Paderborn. Kurz vor dem Anpfiff am Samstag um 15.30 Uhr hat sich die Verletzungssituation in der Werkself signifikant entspannt, nachdem in der vergangenen Woche noch große Sorgen in der Offensive herrschten. Vor der aktuellen Länderspielpause mussten die Leverkusener bis zu acht Profis verletzungsbedingt passen, was die Aufstellung im Europa-League-Auswärtsspiel bei Olympique Marseille erschwerte.

Patrik Schick und Christian Kofane kehren zurück

Top-Torjäger Patrik Schick freut sich auf mehr Unterstützung im Sturm, da ihm mit Christian Kofane ein weiterer Mittelstürmer zur Seite steht. Der 20-jährige Kofane kann nach seiner Genesung wieder in den Kader aufgenommen werden. Er hatte sich während der vorherigen Abstellungsphase bei der kamerunischen Nationalmannschaft eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die ihn für einen längeren Zeitraum außer Gefecht setzte. Schick selbst hat in dieser Saison bereits acht Torerfolge in der Liga erzielt und wird nun von der gestiegenen Konkurrenz profitieren.

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Offensivkräfte Diaby, Tella und Ben Seghir verfügbar

Neben den Stürmern dürften auch die Flügelstürmer Moussa Diaby und Nathan Tella das Team gegen Paderborn verstärken. Beide 27-Jährigen sind nachweislich wieder einsatzbereit und stärken die Außenbahnen, die im Spiel gegen Marseille noch von erfahrenen Veteranen dominiert wurden. Lucas Vázquez und Jonas Hofmann standen dort auf dem Platz und waren mit 35 bzw. 34 Jahren die ältesten Spieler in der Startformation. Eliesse Ben Seghir saß beim Derby gegen den 1. FC Köln bereits auf der Bank, sein Einsatz gegen Paderborn bleibt jedoch ungewiss, da er vermutlich nur im Notfall zum Zuge kommen würde.

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Rückkehr der Defensivkräfte aus der Verletzungszeit

Auch in der Defensive und im Mittelfeld meldet sich der Nachwuchs zurück. Montrell Culbreath hat seine Fitness nach einer Fußverletzung weiter trainiert und könnte den Sprung in den Kader schaffen. Der 19-jährige U19-Nationalspieler war gegen Marseille lediglich elf Minuten einsatzbereit, da er sich vorübergehend mit dem Profiteam verband. Rechtsverteidiger Guéla Doué steht kurz vor dem Comeback. Der 24-jährige Ivorer hat seit längerer Zeit wieder komplett mit der Mannschaft trainiert und ist nach seiner Wadenverletzung auf dem besten Weg, wieder zur Verfügung zu stehen.

Unklarer Status bei Ibrahim Maza und Tapsoba

Ob Ibrahim Maza und Edmond Tapsoba am Wochenende starten, hängt von den weiteren Entwicklungen ab. Der 20-jährige Algerier Ibrahim Maza litt unter einer Verstauchung am Sprunggelenk, die ihn vorzeitig von der Nationalmannschaft zurückkehren ließ. Er arbeitete mittwochnachmittag weiter an seiner Genesung, wie ein Foto auf Instagram zeigte. Tapsoba hingegen ist sichergegangen, da er mit Burkina Faso die Qualifikation für die Afrika-Cup-2027-Qualifikation mit einem 3:1-Sieg in Mauretanien perfekt gemacht hat. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Platz 2 und ist nicht mehr einzuholen.