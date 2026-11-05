Bayer Leverkusen verliert 0:1 bei Olympique Marseille

Bayer Leverkusen scheitert im Europa-League-Kampf mit 0:1 an Olympique Marseille. Amine Gouiri entschied das Spiel in der 77. Minute für den französischen Klub.

Im Rahmen der Europa League musste sich Bayer Leverkusen beim französischen Traditionsverein Olympique Marseille mit einer 0:1-Niederlage geschlagen geben. Der Treffer fiel in der 77. Spielminute durch Amine Gouiri und besiegelte den Auswärtssieg für Marseille. Für den Bundesligisten bedeutet diese Niederlage einen deutlichen Rückschlag im Kampf um den direkten Einzug in das Achtelfinale der europäischen Klubwettbewerbsserie.

Taktische Stabilität vor heimischen Derby

Trainer Carles Martinez verzichtete auf Experimente und setzte auf eine stabile Grundformation. In der Offensive starteten die Leistungsträger Ibrahim Maza und Patrik Schick von Beginn an. Auch Innenverteidiger Facundo Medina, der zuvor bei Marseille unter Vertrag stand, durfte in der Defensive auflaufen und wurde direkt in seinen ersten Minutes mit hohem Druck konfrontiert.

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Marseille übernahm früh die Initiative im Spiel. Der Leverkusener Keeper Mark Flekken wurde bereits in der siebten Minute zu einer Parade gegen Amine Gouiri gezwungen. Leverkusen konnte erst in der zweiten Halbzeit mehr Kontrolle im Spielgeschehen aufnehmen und ließ den Ball besser durch die eigenen Reihen laufen.

Fehlende Torchancen trotz besserer Kontrolle

Trotz der verbesserten Ballzirkulation blieben klare Torchancen für den Bundesligisten aus. Bis zur 34. Minute schoss Ibrahim Maza nur zentral, ohne Gefahr zu laufen. Kurz vor der Halbzeitpause traf Miguel abgefälscht nur die Latte. Auch nach der Pause fehlte der Partie das notwendige Tempo und die Kreativität.

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Patrik Schick verschoss in der 55. Minute einen Freistoß über das Tor. Geoffrey Kondogbia von Marseille verfehlte in der 64. Minute nur knapp mit einem Distanzschuss. Beide Teams schienen das große Risiko zu scheuen, was das Spiel bis zur entscheidenden Phase eher zäh und ereignisarm gestaltete.

Tor durch Gouiri beschert Auswärtssieg

In der 77. Minute entschied Amine Gouiri das Spiel durch ein sehenswertes Tor zugunsten von Olympique Marseille. Dieser Treffer brachte den französischen Klub zum verdienten Auswärtssieg gegen den Bundesligisten. Die Defensive von Leverkusen konnte den Druck in der Schlussphase nicht mehr abwehren.

Die Niederlage stellt eine Hürde für die Qualifikation der Europa League dar. Für den kommenden Zeitraum steht noch das lokale Derby an, wobei die Leistungen in Marseille als Signal für die weitere Vorgehensweise gewertet werden müssen. Das Ergebnis zeigt die Notwendigkeit, in zukünftigen Begegnungen mehr Risikobereitschaft und Abschlussstärke zu zeigen.