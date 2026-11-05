Bayer Leverkusen verliert 0:1 gegen Olympique Marseille - Serie endet

Bayer Leverkusen beendet seine beeindruckende Europa-League-Serie nach 347 Minuten ohne Gegentor mit einer 0:1-Niederlage gegen Olympique Marseille. Gouiri entschied das Spiel.

Bayer Leverkusen beendet seine beeindruckende Serie in der Europa League mit einer 0:1-Niederlage gegen den französischen Traditionsklub Olympique Marseille. Nach 347 gehaltenen Minuten fiel die weiße Weste nun endlich, und der zuvor punktlose französische Verein feierte verdient seine ersten Punkte. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 77. Minute, als Marseille nach einem Gegenstoß durchbrach. Der Ball rutschte Aleix Garcia zwischen den Beinen durch, und Stürmer Rayan Gouiri befand sich vor großem freien Raum.

Gouiri beendet Leverkusens Siegesserie

Rayan Gouiri nutzte die Situation perfekt und schlenzte den Ball mit rechts traumhaft in den rechten Winkel des Tores. Dieses Tor bedeutete das Ende der beeindruckenden Defensive von Bayer Leverkusen, die zuvor in der Europa League keine Gegentore kassiert hatte. Für Olympique Marseille war es ein voller Erfolg, da sie den besseren Start in das Spiel erwischt hatten. Bereits nach sieben Minuten tauchte Gouiri frei vor dem Leverkusener Torhüter auf, doch dieser verhinderte den frühen Rückstand durch eine entscheidende Parade. Glück für die Werkself in dieser frühen Phase.

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Behäbige Leistung und taktische Schwächen

Bayer Leverkusen spielte ungewohnt behäbig und leistete sich immer wieder schlampige Pässe gegen die robuste Abwehr von Marseille. Es gelang der deutschen Mannschaft kaum, durch das defensive Bollwerk des Gegners zu kommen. In der 28. Minute gab es zumindest den ersten Schussversuch, als Quansah den Ball weit über den Querbalken schoss. Erst kurz vor der Pause wurde Bayer gefährlicher, wobei die Angriffe über Maza liefen. Dieser spielte einen scharfen Pass auf Hofmann, der wiederum auf Gutierrez legte. Der Spanier schoss direkt, und sein abgefälschter Schuss klatschte als Bogenlampe an die Latte.

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Körperliche Härte und verpasste Chancen

Nach der Pause begann es zunächst schmerzhaft für Bayer Leverkusen. Quansah bekam in der 48. Minute den Ellenbogen von Garcia ins Gesicht und trug einen Cut am Auge davon. Kurz darauf stand Garcia auf dem Fuß von Schick und sah Gelb. Der anschließende Freistoß von Leverkusens Garcia war scharf vor das Tor gebracht worden, doch Schick bekam den Ball nicht kontrolliert. Marseille blieb weiterhin gefährlich. In der 56. Minute rauschte ein Schuss von Paixao knapp am Tor vorbei. Nur eine Minute später prüfte Gouiri aus spitzem Winkel erneut den Leverkusener Keeper. Beim dritten Versuch in dieser Phase machte der Stürmer es besser und beendete die Serie der Werkself.