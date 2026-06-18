Bayer Leverkusen verpflichtet Afonso Moreira

Bayer Leverkusen hat den portugiesischen Linksaußen Afonso Moreira verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von Olympique Lyon und erhält einen Vertrag bis 2031.

Bayer Leverkusen s neuer Trainer Carles Martínez hat seinen Wunschspieler erhalten. Der Fußball-Bundesligist gab am Donnerstag die Verpflichtung des portugiesischen Linksaußens Afonso Moreira bekannt. Der 21-Jährige kommt von Olympique Lyon , erhält einen Vertrag bis 2031 und soll den Meister von 2024 rund 30 Millionen Euro Ablöse kosten.

Zuvor hatte Bayer bereits das deutsche Toptalent Kennet Eichhorn (16) für rund neun Millionen Euro verpflichtet. Afonso Moreira ist ein schneller, wendiger und trickreicher Angreifer mit einem guten Torabschluss und einem exzellenten Blick für seine Mitspieler. Sein Tempo und seine intensive Spielweise passen ausgezeichnet zu unserer Mannschaft. Mit Afonso gewinnen wir zusätzliche Schlagkraft und Kreativität im Offensivbereich.

Moreira, der erst vor einem Jahr für zwei Millionen Euro von der B-Mannschaft Sporting Lissabons nach Lyon gewechselt war, hatte für OL mit acht Treffern und elf Assists in 37 Pflichtspielen auf sich aufmerksam gemacht. In der Ligue 1 begegnete der portugiesische U21-Nationalspieler auch Bayer-Coach Martínez, der in der Saison 2025/26 den FC Toulouse betreute





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