Bayer Leverkusen verpflichtet Afonso Moreira für 30 Millionen Euro

Der 21-jährige portugiesische Flügelstürmer wechselt von Olympique Lyon zu Bayer 04 und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Sportboss Simon Rolfes lobt Tempo und Spielintelligenz.

Bayer 04 Leverkusen hat die zweite Verpflichtung der Sommertransferperiode perfekt gemacht. Der Bundesligist gab am Donnerstagabend die Verpflichtung des portugiesischen Flügelstürmers Afonso Moreira bekannt. Der 21-Jährige wechselt von Olympique Lyon zu den Rheinländern und erhält einen Vertrag bis zum 30.

Juni 2031. Die Ablösesumme liegt bei rund 30 Millionen Euro. Da Lyon als börsennotierter Verein bestimmte Transparenzpflichten erfüllen muss, wurde der Deal erst nach Börsenschluss um 18 Uhr offiziell verkündet. Damit endet eine wochenlange Spekulation um den talentierten Offensivspieler.

Sportgeschäftsführer Simon Rolfes zeigte sich hocherfreut über den Transfer.

'Sein Tempo und seine intensive Spielweise passen ausgezeichnet zu unserer Mannschaft', betonte der 44-Jährige. 'Afonso ist ein schneller, wendiger und trickreicher Angreifer mit einem guten Torabschluss und einem exzellenten Blick für seine Mitspieler. Mit ihm gewinnen wir zusätzliche Schlagkraft und Kreativität im Offensivbereich. Wir freuen uns auf einen hochspannenden und entwicklungsfähigen Spieler im Trikot unserer Werkself.

' Rolfes unterstrich, dass Moreira trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung besitzt und sich in der Ligue 1 sowie in der Europa League bewiesen habe. Moreira selbst äußerte sich emotional zu seinem Wechsel.

'Ich bin sehr stolz und glücklich, künftig das Bayer-Trikot tragen zu dürfen. Vom ersten Gespräch an hatte ich das Gefühl, dass dieser Klub hervorragend zu meinen sportlichen Ambitionen passt', sagte der Linksaußen. Besonders bedankte er sich bei Simon Rolfes und Kim Falkenberg für die offene und wertschätzende Kommunikation.

'Sie haben sich intensiv mit meiner Situation und meinen Zielen beschäftigt und mir vermittelt, dass sie fest an mein Potenzial glauben. Diese Anerkennung hat mir viel bedeutet und war ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung zugunsten von Leverkusen.

' Auch über die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Xabi Alonso zeigte sich Moreira voller Vorfreude. 'Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit ihm. Durch seine spanischen Wurzeln und meine portugiesische Herkunft gibt es sprachlich und kulturell viele Gemeinsamkeiten, die den Austausch erleichtern können.

Zudem kennt er den französischen Fußball aus eigener Erfahrung. Ich bin überzeugt, dass ich unter seiner Anleitung wichtige Impulse für meine weitere Entwicklung erhalten werde', erklärte der U21-Nationalspieler Portugals. Moreira absolvierte am Mittwoch nach seiner Ankunft in Deutschland die medizinischen Checks und konnte den Vertrag anschließend unterschreiben. Der Flügelstürmer gilt als eines der größten Talente des portugiesischen Fußballs.

In Lyon kam er in der vergangenen Saison auf 35 Pflichtspieleinsätze, in denen er fünf Tore erzielte und sechs Assists beisteuerte. Seine Stärken liegen im Eins-gegen-Eins, seiner explosiven Beschleunigung und seiner Fähigkeit, sowohl als Vorbereiter als auch als Vollstrecker zu glänzen. Für Bayer 04 ist Moreira der zweite Neuzugang nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Nordi Mukiele. Die Werkself setzt damit weiterhin auf junge, entwicklungsfähige Spieler, die unter Xabi Alonso ihr volles Potenzial entfalten sollen.

Die Ablöse von 30 Millionen Euro unterstreicht die hohen Erwartungen an den Portugiesen. In Leverkusen wird er voraussichtlich auf der linken Außenbahn eingesetzt, wo er mit seinem Tempo für Gefahr sorgen soll. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich der 21-Jährige in der Bundesliga präsentieren wird. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steigt am 10.

August im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Moreira hat gute Chancen, dann bereits im Kader zu stehen. Mit diesem Transfer unterstreicht Bayer 04 seine Ambitionen, in der kommenden Saison sowohl national als auch international um Titel mitzuspielen. Die Kombination aus erfahrenen Führungsspielern und jungen Talenten wie Moreira könnte der Schlüssel zum Erfolg sein.

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass der Portugiese schnell in der Mannschaft Fuß fassen wird. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie schnell er sich an die neue Umgebung und das höhere Tempo der Bundesliga gewöhnt





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