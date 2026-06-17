Bayer Leverkusen verpflichtet Afonso Moreira von Olympique Lyon

Der Bundesligist sichert sich den portugiesischen U21-Stürmer Afonso Moreira für 30 Millionen Euro. Der 21-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2031 und soll die Offensive mit Tempo und Torgefahr bereichern. Olympique Lyon benötigte die Einnahmen aus dem Transfer dringend aus finanziellen Gründen.

Bayer Leverkusen hat den portugiesischen U21-Nationalspieler Afonso Moreira verpflichtet. Der 21-jährige Linksaußen kam am Mittwochmittag in Köln an, nachdem er mit seinen Eltern und Beratern in Porto gestartet war.

Der Transfer ist perfekt: Moreira wechselt für eine Ablöse von 30 Millionen Euro von Olympique Lyon zum Bundesligisten und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Direkt nach der Landung standen die medizinischen Untersuchungen an. Sportdirektor Simon Rolfes und Profifußball-Direktor Kim Falkenburg hatten den Transfer lange vorbereitet. Trainer Carles Martínez führte ein persönliches Gespräch mit Moreira, um die sportlichen Perspektiven zu besprechen.

Moreira bringt Tempo und Torgefahr auf die linke Außenbahn - in der vergangenen Saison absolvierte er für Lyon 37 Pflichtspiele, schoss acht Tore und bereitete elf Treffer vor. Lyon benötigte dringend Transfereinnahmen, um die finanziellen Auflagen der Ligue-1-Finanzaufsicht bis Ende Juni zu erfüllen. Diese Situation kam Bayer Leverkusen entgegen, das nach der Verpflichtung von Trainer Carles Martínez und dem Transfer des 16-jährigen Kennet Eichhorn nun den dritten vielversprechenden Neuzugang präsentieren kann.

Moreira gilt als großes Talent und soll die Offensive der Werkself weiter verstärken





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