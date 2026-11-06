Bayer Leverkusen vor dem Derby in Köln: Müde Mannschaft unter Druck

Bayer Leverkusen verliert 0:1 gegen Olympique Marseille und geht mit Druck ins Rhein-Derby. Trainer Carles Martínez sucht Antworten auf die fehlende Energie.

Bayer Leverkusen hat die Länderspielpause mit einer enttäuschenden Vorstellung eingeläutet. Beim 0:1 am Donnerstag in der Europa League gegen Olympique Marseille fehlten der Werkself Tempo, Spielkontrolle und Entschlossenheit. Genau diese Eigenschaften braucht das Team am Sonntag im Rhein-Derby beim 1. FC Köln.

Nach Einschätzung der Beobachter fehlten den Spielern im Duell mit Marseille Gier, Ideen und Energie. Trainer Carles Martínez (42) muss vor dem Derby nun eine Antwort auf diese Probleme finden, die über das reine Ergebnis hinausgehen.

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Bayer Leverkusen fehlt die Energie auf dem Platz

Die fehlende Frische ist nach Darstellung des Trainers nicht allein auf die Personallage zurückzuführen. Martínez selbst räumt ein, dass seine Mannschaft auch mental nicht auf der Höhe war.

Der Coach sagte nach der Niederlage gegen Marseille, dass er nicht zu viel über die körperliche Verfassung sprechen wolle. Gleichzeitig hielt er fest, dass seine Mannschaft nicht genug Energie auf dem Platz gezeigt habe. Bayer-Torhüter Mark Flekken (33) gehörte beim 0:1 noch zu den besten Spielern des Teams.

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Verletzungen belasten Carles Martínez im Kader

Carles Martínez fehlen aktuell viele Offensivspieler. Verletzt sind unter anderem Diaby, Tella, Ben Seghir und Terrier, weshalb eine Rotation auf Top-Niveau kaum möglich ist.

Gleichzeitig wirken Stammkräfte wie Ibrahim Maza (20) und Patrick Schick (30) müde, da sie kaum Pausen bekommen. Diese Doppelbelastung trifft ein Team, das ohnehin auf wenige Alternativen zurückgreifen kann. Der Trainer betonte, dass die Frische kein Alibi sein dürfe, und erklärte: Wir sind schon ein wenig müde, aber gegen Köln müssen wir besser spielen, angreifen und die drei Punkte holen.

In der Liga verlor Bayer Leverkusen zuletzt in Hoffenheim mit 0:3 und gegen Stuttgart mit 2:4. Dadurch rutschte die Mannschaft auf Platz 6 der Tabelle ab. Der Rückstand auf Platz 4, der zur Champions League berechtigt, beträgt aktuell zwei Punkte.

Rhein-Derby gegen Köln wird zur Zerreißprobe

Eine Niederlage im Rhein-Derby würde Bayer Leverkusen in die erste Krise der Saison stürzen. Das Erreichen der Champions League ist das erklärte Saisonziel, und jeder verlorene Punkt erhöht den Druck auf die Verantwortlichen.

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Martínez sieht vor allem in der Defensive einen entscheidenden Schwachpunkt. In der Rückwärtsbewegung entstehen immer wieder große Lücken zwischen Mittelfeld und Abwehr, die zu Gegentoren führen. Der Trainer bezeichnete dies als Knackpunkt, den sein Team schnell beheben muss.

Auch Mark Flekken stellte klar, wie groß der Handlungsbedarf ist. Nach drei Spielen ohne Punkte, inklusive der Europa League, spüre die Mannschaft den Druck. Das Team müsse sehr schnell den Schalter umlegen, um die wichtigen Punkte zurückzuholen.