Bayer Leverkusen: Zwei Kandidaten für die Nachfolge von Trainer Kasper Hjulmand

Bayer Leverkusen hat sich auf zwei Kandidaten für die Nachfolge von Trainer Kasper Hjulmand festgelegt. Der Tabellensechste der abgelaufenen Saison, Oliver Glasner von Crystal Palace und Andoni Iraola von Bournemouth, sind beide für die Bosse Fernando Carro und Simon Rolfes als Top-Besetzung geeignet.

Bayer Leverkusen hat sich auf zwei Kandidaten für die Nachfolge von Trainer Kasper Hjulmand festgelegt. Der Tabellensechste der abgelaufenen Saison, Oliver Glasner von Crystal Palace und Andoni Iraola von Bournemouth, sind beide für die Bosse Fernando Carro und Simon Rolfes als Top-Besetzung geeignet.

Der Trainer, der als erstes verbindlich zusagt, bekommt den Job. Beide Kandidaten führen derzeit Gespräche mit den Leverkusen-Chefs, wobei Glasner sich alleine auf seinen Abschluss bei Crystal Palace konzentriert, während Iraola ein konkretes Angebot für die Glasner-Nachfolge bei Palace hat. Iraola pokert bei den Interessenten um Gestaltungs-Spielraum für den Kader, während Bayer mit ihm in der Absprache aktuell weiter ist. Der Klub braucht eine schnelle Zusage und gibt bei beiden Kandidaten Vollgas





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