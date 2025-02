Bayer Leverkusens Rolfes selbstbewusst vor Spitzenspiel gegen Bayern

Trotz eines acht Punkte Rückstands auf den FC Bayern zeigt sich Bayer Leverkusens Manager Simon Rolfes vor dem Spitzenspiel voller Selbstvertrauen. Rolfes hebt die starke Form von Bayer hervor und verweist auf das Alleinstellungsmerkmal der Werkself als einzige deutsche Mannschaft, die in drei Wettbewerben aktiv ist und Titelchancen hat.

Bayer Leverkusen s Manager Simon Rolfes zeigte vor dem wichtigen Ligaspiel gegen den FC Bayern eine bemerkenswerte Selbstvertrauen. Trotz eines acht Punkte Rückstands auf den Tabellenführer sieht Rolfes die Chancen seines Teams als gut an und verweist auf die starke aktuelle Form von Bayer. Die Mannschaft hat in den letzten 13 nationalen Spielen elf Siege und zwei Unentschieden erzielt.

Rolfes betont, dass die Tabelle nur am Rande betrachtet werde und die Konzentration auf die aktuelle Leistung gerichtet sei. Rolfes verweist auf ein Alleinstellungsmerkmal von Bayer gegenüber den Bayern: Die Werkself ist die einzige deutsche Mannschaft, die in drei Wettbewerben aktiv ist und gute Chancen auf Titelgewinne hat. Obwohl der FC Bayern nur noch in der Liga eine Chance auf einen Titel hat, sieht Rolfes den Druck nicht bei Bayer, sondern bei den Bayern. Er spürt keinen größeren Druck, da Bayer ambitioniert ist und seine Tabellensituation in der Bundesliga verbessern möchte. Die aktuelle Form von Bayer, die im DFB-Pokal bis ins Halbfinale weitergekommen ist, sowie der Trainer Xabi Alonso, der in seinen fünf Duellen gegen seinen ehemaligen Verein Bayern noch nie verloren hat, geben Bayer zusätzliche Selbstvertrauen. Rolfes sieht in der starken Leistung seiner Mannschaft eine Bestätigung der Qualität von Xabi Alonso und der Spieler. Bayer möchte am Samstag gegen Bayern das Tabellenbild korrigieren und der aktuellen Form entsprechend die Leistung zeigen.





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bayer Leverkusen FC Bayern Simon Rolfes Bundesliga Spitzenspiel Titelkampf Xabi Alonso

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusens Sportchef Rolfes sieht kein Problem vor dem Topspiel gegen den FC Bayern MünchenTrotz des Rückstands von acht Punkten zum Spitzenreiter Bayern München sieht Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes sein Team vor dem Duell am Samstag nicht unter Zugzwang. Die Werkself ist weiterhin in drei Wettbewerben aktiv und hat gute Chancen auf Erfolge. Auch die Aussagen von Uli Hoeneß über einen möglichen Wechsel von Florian Wirtz zu den Bayern lassen Rolfes kalt.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusens Sportchef Rolfes reagiert auf Bayern-Transfer-Interesse an WirtzSimon Rolfes, Sportchef von Bayer 04 Leverkusen, nimmt in einem Pressegespräch zum Thema Transfer-Gerüchte um Florian Wirtz Stellung. Rolfes kritisiert das offene Aussprechen von Transferwünschen gegenüber Spielern anderer Vereine, insbesondere durch Uli Hoeneß vom FC Bayern München.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusens Trainer Alonso ärgert über den verspielten Vorsprung gegen LeipzigTrainer Xabi Alonso ist ärgerlich über den verlorenen Vorsprung von Bayer Leverkusen gegen Leipzig in der Bundesliga.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Rolfes lässt Zahl der Winterzugänge offenNachdem ManCity den Transfer von Lens' Abdokudir Khusanov nach Leverkusen zunichte machte, sucht Bayer weiterhin einen Innenverteidiger. Für den Langzeitverletzten Martin Terrier soll ebenfalls Ersatz kommen.

Weiterlesen »

Bayer-Chef Rolfes unbeeindruckt von Bayern-Interesse an WirtzFlorian Wirtz ist ein heißer Kandidat für einen Wechsel zum FC Bayern München. Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes reagiert jedoch unbeeindruckt auf die Gerüchte und betont, dass der Mittelfeldspieler in Leverkusen glücklich ist.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusens Carro hofft weiter auf Wirtz-Verbleib: 'Würden gerne verlängern'Fernando Carro über die Vertragsverhandlungen mit Florian Wirtz.

Weiterlesen »