Bayer Quartalszahlen erwartet Glyphosat-Klage bleibt zentral

Bayer erwartet im dritten Quartal weniger operativen Gewinn trotz steigender Einnahmen. Glyphosat-Prozesse und Medikamentenentwicklung dominieren die Analyse.

Die Analysten erwarten für Bayer im dritten Quartal eine Quartalsbilanz, die sich durch steigende Einnahmen, aber einen rückläufigen operativen Gewinn auszeichnet. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den positiven Überraschungen der Agrarsparte im Vorjahreszeitraum, wo saisonale Faktoren eine Rolle spielten. Die Beobachter schätzen, dass Herstellungskosten, Dürrebedingungen auf den Feldern und der damit verbundene Preisdruck die Margen in diesem Jahr belastet haben.

Zahlen und Daten der Q3-Prognose

Die Konsensschätzungen für das dritte Quartal 2026 zeigen einen konzernweiten Umsatz von 9.918 Millionen Euro, was einem Wachstum von drei Prozent gegenüber den 9.660 Millionen Euro im dritten Quartal 2025 entspricht. Der bereinigte EBITDA des Konzerns wird jedoch mit 1.425 Millionen Euro prognostiziert, was einem Rückgang von sechs Prozent entspricht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 1.511 Millionen Euro EBITDA deutet dies auf einen Druck bei der Rentabilität hin.

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Innerhalb der Geschäftsbereiche wird der Pharmasektor Pharmaceuticals mit 4.471 Millionen Euro (+3 Prozent) und ein EBITDA von 1.037 Millionen Euro (-1 Prozent) erwartet. Der Consumer-Health-Bereich soll 1.453 Millionen Euro Umsatz (+3 Prozent) und ein EBITDA von 347 Millionen Euro (-4 Prozent) generieren. Die Crop-Science-Sparte prognostiziert 3.933 Millionen Euro Umsatz (+2 Prozent) bei einem EBITDA von 164 Millionen Euro (-5 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern und Minderheiten wird mit -242 Millionen Euro abgeschätzt.

Medikamentenentwicklung als Hoffnungsträger

Trotz der Herausforderungen in der Agrarsparte zeigt sich die Pharmasparte mit neuen Produkten robust. Die Hoffnungsträger-Medikamente Nubeqa, das zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt wird, und Kerendia für Nierenerkrankungen, verzeichnen laut Analysteneinschätzung weiterhin starkes Wachstum. Dies könnte dazu beitragen, die allgemeinen Gewinneinbußen im Segment abzufedern und die positive Entwicklung zu stabilisieren.

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Die Analysten der UBS halten es für möglich, dass Beyonttra in die Gruppe der Top-15-Medikamente aufsteigt. Bayer hält die Europarechte für das im Anfang 2025 zugelassene Mittel gegen eine sehr seltene Herzerkrankung. Diese Entwicklung unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf innovative Therapien mit hohem medizinischem Potenzial und großer Bedeutung für die Patientenversorgung.

Glyphosat-Risiko und rechtliche Entwicklungen

Ein zentrales Thema bleibt das Milliardenrisiko durch Glyphosat. Ein im Frühjahr ausgehandelter Milliardenvergleich steht noch aus der endgültigen Genehmigung durch ein Gericht in Missouri, nachdem die Kläger im September ihre Schlussbewertung abgeben konnten. Dies bleibt ein entscheidender Faktor für die zukünftige finanzielle Planung und das Risikomanagement des Konzerns. Die rechtliche Unsicherheit beeinflusst weiterhin die Einschätzung der Analysten.

Zugunsten von Bayer ist das erste Glyphosat-Gerichtsverfahren ausgegangen, seit der Oberste Gerichtshof im Juni seine wegweisende Entscheidung getroffen hat. Danach kann Bayer nicht für fehlende Krebs-Warnlabel auf dem Produkt in einzelnen Bundesstaaten verantwortlich gemacht werden, wenn das Bundesrecht einem solchen Label entgegensteht. Eine Jury in St. Louis entschied gegen drei Klägerinnen, die die Nutzung von Glyphosat für ihre jeweilige Krebserkrankung verantwortlich machen wollten.

Weitere Nachrichten und Marktüberblick

In Tokio bleiben die Börsen wegen des Tags der Kultur geschlossen. In Moskau ruht der Börsenhandel wegen des Tags der Einheit des Volkes. Die Börsen in Asien tendieren uneinheitlich, während die Zinserhöhung in Australien erwartet wurde. Vorsicht und Zurückhaltung dürften am Dienstag das Geschäft an Europas Börsen prägen, da die Aktivitäten der Institutionellen Anleger im Vorfeld der US-Zwischenwahlen stark nachlassen.

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Erst ab Mittwochmorgen dürften neue Positionierungen vorgenommen werden, wenn die künftigen Machtverhältnisse in den beiden US-Häusern bekannt sind. Die Kursminusbewegung der DAX-Futures von über 200 Punkten wird am Morgen nicht überbewertet, da sie praktisch gegen das Hoch vom Vortag errechnet wird. Der DAX schloss am Vortag bei 25.981,09 Punkten.

Wirtschaftskalender und weitere Quartalszahlen

Am Vormittag stehen weitere wichtige Quartalszahlen an. Royal Philips Electronics NV gibt um 07:00 Uhr ihr Ergebnis für das dritte Quartal bekannt. Die Norma Group SE folgt um 07:10 Uhr, während die Raiffeisen Bank International AG und die Hugo Boss AG beide um 07:30 Uhr ihre Ergebnisse vorlegen. Saudi Aramco teilt um 07:30 Uhr seine Zahlen mit.

Später am Morgen veröffentlicht Schaeffler AG um 08:00 Uhr ein ausführliches Ergebnis, und Associated British Foods plc stellt ihr Jahresergebnis vor. Im Nachmittagsbereich folgen Intesa Sanpaolo SpA und Pfizer Inc um 12:45 Uhr. Biontech SE gibt ebenfalls um 12:45 Uhr sein Ergebnis bekannt, gefolgt von einer Analystenkonferenz um 14:00 Uhr. Ferrari NV folgt um 14:00 Uhr.

Am Abend stehen Amgen Inc, Booking Holdings Inc und Advanced Micro Devices Inc auf dem Programm. In den USA wird am Nachmittag um 16:00 Uhr der Auftragseingang der Industrie für September prognostiziert. Die Vorjahreszahl lag bei einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, während die aktuelle Prognose bei einem Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat liegt. Die Marktstimmung bleibt von diesen wirtschaftlichen Daten geprägt.