Bayer nimmt das Medikament Kerendia aufgrund von Erstattungsstreitigkeiten mit Krankenkassen und einEm negativen Nutzenurteil des GBA zum 15. Dezember 2026 in Deutschland vom Markt, obwohl das Mittel international erfolgreich verkauft wird.

Widerruf der Kerendia -Zulassung in Deutschland

Der Pharmakonzern Bayer hat die umfassende Ankündigung gemacht, das bewährte Medikament Kerendia mit Wirkung zum 15. Dezember 2026 aus dem deutschen Markt zurückzuziehen. Dieser Schritt betrifft einen Wirkstoff, der in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 bereits einen globalen Umsatz von nahezu 977 Millionen Euro generiert hat und damit zu den umsatzstärksten Produkten des Unternehmens zählt. Der Rückzug ist keine vorübergehende Maßnahme zur Produktionsanpassung,sondern eine fundamentale Entscheidung,die auf einem tiefgreifenden Konflikt zwischen dem Pharmakonzern und den deutschen Krankenkassen beruht. Bayer begründet diesen drastischen Schritt damit, das der medizinische Nutzen des Arzneimittels im aktuellen deutschen Erstattung ssystem nicht angemessen gewürdigt werde. Das Unternehmen sieht sich dadurch gezwungen, die Vermarktung in Deutschland einzustellen, da keine wirtschaftlich akzeptablen Erstattung sbeträge mit den Kostenträgern vereinbart werDen konnten.

Die Entscheidung, Kerendia vom Markt zu nehmen, markiert einen signifikanten Einschnitt in das deutsche Gesundheitssystem und die Pharmaindustrie. Es handelt sich bei diesem Fall um den vierten neuartigen Wirkstoff, den ein großer Pharmakonzern in jüngerer Zeit vom deutschen Markt nimmt. Dies spiegelt einen zunehmenden politischen und administrativen Sparkurs wider, der die Kostenkontrolle im Gesundheitssystem priorisiert. Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte am 15. Oktober ein maßgebliches Urteil gefällt, das für das Medikament bei symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz keine Zusatznutzen gegenüber der festgelegten Vergleichstherapie anerkannte. Die Indikation umfasst Patienten mit einer linksventrikulären Auswurfleistung von mindestens 40 Prozent. Dieses Urteil ist der direkte Auslöser für die daraus resultierenden Erstattungsstreitigkeiten, die letztlich zum Rückzug des Medikaments geführt haben.

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Internationaler Vergleich und ökonomische Tragweite

Die deutsche Bewertung von Kerendia steht im krassen Gegensatz zu den Entscheidungen in anderen europäischen Ländern. Während in Deutschland keine Erstattungszusage erreicht wurde, liegen in Ländern wie Großbritannien, Schweden und Finnland positive Bewertungen für die Indikation der Herzinsuffizienz vor. Dies unterstreicht die isolierte Position Deutschlands im europäischen Vergleich bei der Arzneimittelbewertung. Kerendia wird weltweit sowohl zur Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz als auch zur Therapie der chronischen Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes eingesetzt. Zusammen mit dem Krebstherapeutikum Nubeqa zählt das Mittel zu den größten Wachstumsmotoren im Pharmageschäft von Bayer. Der Umsatzanstieg um fast drei Viertel im betrachteten Zeitraum verdeutlicht die hohe wirtschaftliche Bedeutung, die mit diesem Präparat verbunden ist, und macht den Verlust des deutschen Marktes zu einem erheblichen finanziellen Schlag.

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Kritiker und das Unternehmen selbst argumentieren, dass der medizinische Fortschritt, den Kerendia darstellt,durch das bürokratische und finanzpolitische System nicht adäquat honoriert wird. Der Streit dreht sich im Kern um die Frage,wie der Zusatznutzen innovativer Medikamente gegen etablierte Therapien finanziell bewertet wird. Für Patienten in Deutschland bedeutet der Rückzug den Entzug eines wirksamen Therapieverfahrens, das international als Standard oder wertvolle Ergänzung anerkannt ist. Die Situation verdeutlicht die Spannung zwischen der Kostencontainment-Strategie der Gesetzlichen Krankenversicherung und den Interessen der pharmazeutischen Industrie, die Innovationen vergütet sehen möchte. Es bleibt abzuwarten, welche Langzeitfolgen diese Entscheidung für die Patientenversorgung und die Innovationskraft des Standorts Deutschland haben wird.