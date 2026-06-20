Bayerische Hitzewelle hält an - Höchsttemperaturen bis 37 Grad, späte Abkühlung erst Ende Juni erwartet

Bayern leidet weiterhin unter einer intensiven Hitzewelle mit Tageshöchstwerten von bis zu 37 Grad. Einzelne Gewitter bringen nur kurzzeitige Erfrischung, während eine spürbare Abkühlung laut Wettermodellen erst um den 28./29. Juni zu erwarten ist. Besonders Städte wie Nürnberg verzeichnen deutlich höhere Temperaturen als offizielle Messstationen. Wer im Freien arbeitet oder Ausflüge plant, muss mit entsprechenden Schutzmaßnahmen rechnen.

Bayern erlebt derzeit eine ausgeprägte Hitze welle, die besonders Menschen, die im Freien oder in körperlich anstrengenden Berufen tätig sind, stark belastet. Am Samstag steigen die Temperatur en im Freistaat auf bis zu 37 Grad, während vereinzelte Gewitter zwar kurzfristig für etwas Abkühlung sorgen, jedoch keinerlei nennenswerte Veränderung der Gesamtlage bringen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt, dass sich die Wetterbedingungen bis zum Ende der Woche kaum bessern werden. Im Norden Bayerns sind am Vormittag und am Nachmittag einzelne Gewitter zu erwarten, während im südlichen Teil des Bundeslandes die Tage ebenfalls sonnig beginnen, später jedoch von Quellwolken, vereinzelten Schauern und Gewittern durchzogen sein können. Die Höchstwerte dort liegen laut dpa zwischen 30 und 34 Grad.

Im Vergleich dazu bietet die Höhe des Großen Arbers im Bayerischen Wald mit erwarteten 25 Grad einen kleinen Temperaturvorteil, und in den Alpen auf 2 000 Meter Höhe bleiben es lediglich noch 18 Grad. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen im Flachland auf etwa 21 bis 16 Grad, während in den Bergen nächtliche Werte zwischen 19 und 14 Grad möglich sind.

Am Sonntag präsentiert sich der Himmel wieder fast durchgängig klar, doch gegen Mittag können erneut einzelne Gewitter auftreten. Der Wetterochs aus Franken sieht für die kommenden Tage kaum Besserung: Bis einschließlich Mittwoch bleibt die Sonne häufig am Himmel, die Tageshöchstwerte pendeln um rund 35 Grad. Gewitter können zwar auftreten, doch ihr Auftreten ist unvorhersehbar und variiert stark je nach Wettermodell. Die starken Temperaturunterschiede können dabei lokale Sturmböen begünstigen, während der allgemeine Wind nur schwach aus östlicher Richtung weht.

Ab Donnerstag wird allerdings trockenere Luft aus dem Osten nach Franken strömen, wodurch die Höchsttemperaturen zwar weiterhin bei 33 bis 35 Grad liegen, jedoch die Gewitterfrequenz abnimmt. Laut einhelliger Vorhersage der Wettermodelle ist eine spürbare Abkühlung erst für das Ende Juni, konkret den 28. oder 29. Juni, realistisch - ein früherer Temperaturabfall sei praktisch ausgeschlossen. Besonders in den städtischen Zentren können die gefühlten Temperaturen die offiziellen Messwerte deutlich übersteigen.

So wurden an der Wetterstation am Jakobsplatz in Nürnberg am Freitagnachmittag um 16 Uhr bereits 38 Grad gemessen, drei Grad mehr als am nahegelegenen Flughafen. Dieser Unterschied verdeutlicht, dass Bewohner und Beschäftigte in Innenstädten die prognostizierten Höchstwerte nach oben korrigieren sollten, um sich adäquat auf die Belastung einzustellen. Wer einen Ausflug in die Berge plant, findet dort auf 2 000 Meter Höhe eine willkommene willkürliche Erfrischung, während Personen, die im Freien arbeiten, dringend zu Schutzmaßnahmen und ausreichender Flüssigkeitszufuhr angehalten werden.

Die aktuelle Lage erfordert also sowohl persönliche Vorsichtsmaßnahmen als auch das Vertrauen in die langfristigen Wetterprognosen, die ein Ende der Hitze erst gegen Ende Juni erwarten lassen





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