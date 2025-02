Bayerische Spitzenkandidaten in BR24 Wahlarena: Klimawandel, Migration und Krieg in Ukraine im Fokus

Im Rahmen der ersten BR24 Wahlarena mit bayerischen Spitzenkandidaten wurden Themen wie Klimawandel, Migration und der Krieg in der Ukraine diskutiert. Bürger stellten Fragen und die Kandidaten präsentierten ihre Positionen. Die Unterschiede zwischen den Parteien wurden deutlich.

Die erste von zwei BR24 Wahlarenen mit bayerischen Spitzenkandidaten bot ein breites Themenspektrum aus den Blickwinkeln der Bürger: im Saal und von zu Hause aus. Die Unterschiede zwischen den Politik ern traten besonders deutlich zu Tage. Klaus Ernst vom BSW plädiert für technische Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel . Stephan Protschka von der AfD hingegen glaubt, dass Menschen an der Erderwärmung kaum etwas ändern können.

Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger beklagt, dass einige in eine Weltuntergangsstimmung driften, betont aber: „Die Welt wird nicht untergehen.“ Ates Gürpinar von der Linken mahnt dagegen, Sorgen ernst zu nehmen, da es in einigen Ländern bereits zu Auslöschung einzelner Regionen durch die Auswirkungen des Klimawandels kommt. Aiwanger fordert ein hartes Vorgehen bei sexuellem Übergriff („sofort einsperren“) und kritisiert die Corona-Schließungen als zu streng. Ernst sieht das Bürgergeld nicht als zu hoch, sondern kritisiert manche Arbeitslöhne als zu niedrig. Gürpinar wirft Preisabsprachen der großen Lebensmittelkonzerne in den Ring, während Protschka bei der Entwicklungshilfe sparen möchte („keine LED-Lampen in marokkanischen Moscheen“). Einig sind sich alle Kandidaten von AfD, BSW und Linken, dass alle – auch Beamte – in die Rentenversicherung einzahlen sollten. Nur Aiwanger widerspricht: „Wenn wir die Beamten auch in den selben Topf werfen würden, müssten die eben tendenziell auch mehr verdienen.“ Bei der Rettung der Innenstädte plädiert Aiwanger für eine Senkung der Gastro-Steuer sowie ein strenges Durchgreifen gegen Randalierer. Gürpinar fordert bessere Bezahlung von Logistiker, um dem Online-Handel entgegenzuwirken. Ernst möchte bei den Mietpreisen für Geschäfte ansetzen, damit Ladeninhaber mehr finanziellen Spielraum haben. Protschka verlangt, dass die Innenstädte im Sinne der Kunden „wieder autofreundlicher“ werden. Die Migration wurde ebenfalls angesprochen. Aiwanger kritisiert, dass Deutschland für Zuwanderer das „attraktivste Land in der EU“ sei: Die Sozialstandards seien besonders hoch. Aus diesem Grund wollten „alle“ nach Deutschland. „Deswegen müssen wir unsere überhöhten Standards reduzieren.“ Zustimmung gibt es von AfD-Landeschef Protschka: „Ich kann mich überwiegend dem Kollegen Aiwanger anschließen.“ Es brauche europaweit die gleichen Standards. Rein rechtlich dürfe es „gar keine Migration oder Asylanträge“ in Deutschland geben, weil alle Zuwanderer über einen Drittstaat kämen. Auch Ernst vom Bündnis Sahra Wagenknecht mahnt eine Begrenzung der Migration an. „Nicht jeder kann zu uns kommen“, betont er. Deutschland müsse sich darauf beschränken, politisch Verfolgten Asyl zu geben. Widerspruch kommt vom Linken-Politiker Gürpinar: Zum einen sei das Asylrecht in Deutschland schon vor Jahren „ausgehebelt“ worden, zum anderen nähmen andere Länder prozentual mehr Migranten auf. Vor allem müssten Fluchtursachen beseitigt werden. „Aber so lange Menschen fliehen, haben wir die Pflicht, die Menschen auch aufzunehmen.“ Emotional wurde es, als eine Ukrainerin im Publikum nach der militärischen Unterstützung für ihre Heimat fragte. „So können wir dort nicht weitermachen“, betont Aiwanger. Die EU habe sich zu lange um keine Friedensinitiative bemüht. Gürpinar verlangt, den Druck auf das russische Regime durch Sanktionen für die Elite zu erhöhen und zugleich die Diplomatie zu verstärken. Für Ernst steht fest, „dass die Sanktionen nichts geholfen haben und dass die Waffenlieferungen den Krieg nicht beendet haben“. Dringend nötig sei ein Waffenstillstand und eine neue „Sicherheitsarchitektur“. Der BSW-Politiker hofft, dass Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump „einen Schritt weiterkommt“. Protschka stimmt zu: Krieg müsse mit Diplomatie enden. „Wenn ich immer mehr Waffen liefere, dann steigere ich die ganze Aggressivität.“ Jeden Tag gebe es Tote auf der ukrainischen und auf der russischen Seite, „weil manche Großkopferte nicht miteinander reden wollen“. Die Ukrainerin im Publikum schüttelt entsetzt den Kopf und sagt: „Die Leute sterben (...), weil Putin in unser Land einmarschiert ist.





