Die Stimmung ist zuletzt wieder besser geworden. Beim Lebensmitteleinkauf direkt vor dem Fest ist dieses Jahr besonders viel Planung zu empfehlen.

- Die Stimmung ist zuletzt wieder besser geworden. Beim Lebensmitteleinkauf direkt vor dem Fest ist dieses Jahr besonders viel Planung zu empfehlen. Der bayerische Einzelhandel hofft auf ein gutes Weihnachtsgeschäft mit leichtem Umsatzwachstum.

Für die Monate November und Dezember prognostiziert der Handelsverband Bayern rund 14 Milliarden Euro Umsatz. Das wären rund 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vielleicht werde man auch etwas mehr als nur einen Inflationsausgleich schaffen, sagt Präsident Ernst Läuger.

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„Wir sind ein bisschen positiver gestimmt als im letzten Jahr. “ Und schon in den letzten Monaten spüre man in den Geschäften wieder mehr Frequenz. Als Grund für die aktuelle Verbesserung sieht er unter anderem, dass die Konsumenten inzwischen wieder mehr Sicherheit verspürten. Auch die zuletzt wieder gesunkenen Spritpreise spielten möglicherweise eine Rolle.