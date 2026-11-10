Der BFV widersetzt sich dem Kompass-Modell und fordert eine Aufstockung der 3. Liga. Dieser Konflikt gefährdet die seit langem geplante Struktur der Regionalligen in Deutschland.

Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat seine ablehnende Haltung gegenüber der geplanten Reform der unteren Profiligen deutlich bekräftigt. Das Gremium hat erneut signalisiert, dass es gegen das sogenannte Kompass-Modell ist und stattdessen einen eigenen, alternativen Vorschlag eingebracht hat. Dieses Vorgehen der bayerischen Klubs stößt auf Unverständnis und grenzt in den Augen vieler Beobachter an Hohn, da eigentlich die Prämisse, dass Meister ihrer Liga auch aufsteigen sollten, unstrittig ist.

Ablehnung des Kompass-Modells durch den BFV

Der Bayerische Fußballverband steht isoliert da, während sich die Mehrheit der anderen Akteure für eine Lösung einsetzt. Die meisten bayerischen Klubs und der Verband selbst sind der festen Überzeugung, dass das aktuelle System beibehalten werden muss. Im Gegensatz dazu haben sich die Dritt- und Viertligisten mehr oder weniger zähneknirschend auf das Kompass-Modell geeinigt, das als allgemeiner Konsens und bester Kompromiss gilt. Die Regionalligisten sind sich zwar einig, dass Meister ihrer Liga aufsteigen sollten, doch bei allen anderen strukturellen Fragen zerstreiten sich die Wege grundlegend.

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Kompromissbereitschaft der anderen Regionen

Während Bayern widerstrebt, haben sich andere Verbände bereits auf Veränderungen eingestellt. Die Klubs aus dem Nordosten waren lange nicht bereit, ihr Territorium aufzugeben, haben sich jedoch schließlich breitschlagen lassen. Auch der Westen, der aktuell einzig von Nordrhein-Westfalen (NRW) umfassend repräsentiert wird, ist zu Anpassungen bereit. Diese Bereitschaft zur Veränderung zeigt, dass ein größeres Ziel gemeinsam erreicht werden kann, wenn alle Parteien opferbereit sind. Der Konflikt zwischen dem BFV und dem Rest des Verbandes verdeutlicht dabei die Schwierigkeit, einheitliche Standards in einer dezentral strukturierten Liga zu etablieren.

Schiedsrichterrolle des DFB im Reformprozess

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) steht vor der herausfordernden Aufgabe, fünf unterschiedliche Interessenlagen zu moderieren. Die Situation wird als vergleichbar mit einer schwierigen Familienkonstellation beschrieben, bei der ein Elternteil mehrere bockige Kinder zu beruhigen hat. Jede Familie weiß, wie sich diese Dynamik anfühlt, wenn verschiedene Mitglieder unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit und Struktur haben. Der DFB muss dabei hart bleiben und sicherstellen, dass die Reform vorangetrieben wird, auch wenn dies bedeutet, den bayerischen Fußball zu seinen eigenen Gunsten zu zwingen. Eine Blockade durch einzelne Verbände darf den Gesamtprozess nicht zum Erliegen bringen.

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Konsequenzen für die Struktur der 3. Liga

Die Alternative, die von den Entscheidern in Bayern vorgeschlagen wird, sieht eine Aufstockung der 3. Liga auf 22 Teams vor. Kritiker argumentieren jedoch, dass 42 Spieltage den Klubs terminlich und kostenmäßig die Luft zum Atmen nehmen würden. Zudem ist die 3. Liga gerade erst durch eine jahrelange positive Entwicklung so etwas wie rentabel geworden. Diese finanzielle Stabilität dürfte durch eine drastische Aufstockung der Teams und damit verbundener Spielanzahl in Gefahr geraten. Die Gefahr eines finanziellen Ausblutens der unteren Profitier gilt als real und wird von vielen Verbänden als Hauptargument gegen die bayerische Forderung angeführt.

Strukturelle Nachteile kleiner Regionalligisten

Im Zuge der geplanten Reform werden kleinsten Regionalligisten strukturell hinten überfallen. In einer reformierten, viergleisigen Regionalliga hätten Vereine wie Schwaben Augsburg, der TSV Landsberg und der SC Eltersdorf in Bayern einfach keinen Platz mehr. Doch die Betroffenen sind nicht ausschließlich auf Bayern beschränkt. Auch der SC Wiedenbrück aus dem Westen, HSC Hannover aus dem Norden, FSV Luckenwalde aus dem Nordosten und Astoria Walldorf aus dem Südwesten wären Opfer eben jener Reform. Diese Entwicklung zeigt, dass die Veränderungen weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Landschaft des deutschen Amateurfußballs haben werden und nicht nur auf einen einzelnen Verband beschränkt sind.