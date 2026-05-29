Bayerischer Fußballverband präsentiert umstrittenes Zwei‑Phasen‑Modell kurz vor Aufstiegsspielen

Kurz vor den Aufstiegsspielen zwischen Lok Leipzig und den Würzburger Kickers hielt der BFV eine Videokonferenz ab, um ein eigenständiges Zwei‑Phasen‑Modell vorzustellen, das die geplante Regionalliga‑Reform in Frage stellt und zahlreiche kritische Reaktionen auslöst.

Der langwierige Konflikt um die angestrebte Reform der Regionalliga hat sich zu einem dramatischen Schauspiel entwickelt, das sich fast wie ein Thriller liest. Am Donnerstagabend um siebzehn Uhr versammelten sich die bayerischen Vereinsvertreter zu einer Videokononferenz, die vom Bayerischen Fußballverband einberufen wurde, nur zwei Stunden bevor die Aufstiegsspiele zwischen Lok Leipzig und den Würzburger Kickers im Zuge der 3.

Liga begannen. In diesem virtuellen Treffen präsentierte BFV-Präsident Dr Christoph Kern ein eigenständiges Zwei‑Phasen‑Modell, obwohl bereits ein gemeinsamer Vorschlag der DFB‑Arbeitsgruppe, bestehend aus einem Kompass‑ und einem Regionenmodell, vorlag. Die bayerischen Clubs reagierten mit Unverständnis, weil das neue Konzept den Spielbetrieb der Drittliga‑Relegation gefährdete und Würzburg gar nicht zur Teilnahme berechtigt war. Kern wollte offenbar das Modell noch vor der regulären Tagung der Regionalliga‑Träger am Dienstag präsentieren und nutzte die kurzfristige Videokonferenz, um seine Idee zu verbreiten.

Das von Kern vorgestellte Konzept sieht vor, dass die Hinrunde in allen fünf Regionalligen nach dem gewohnten Modus ausgetragen wird. Anschließend sollen die acht besten Mannschaften aus jeder Staffel, also insgesamt vierzig Teams, in einer Rückrunde in vier Zehner‑Ligen gegeneinander antreten. In diesem sogenannten Kompass‑Modell light bestünde jede Gruppe aus zehn Vereinen, die im Rundenturnier gegeneinander spielen und die jeweiligen Gruppensieger würden aufsteigen. Gleichzeitig würden die zehntletzten Teams einer Abstiegsrunde zugeführt.

Interessanterweise räumt das Konzept ein, dass die Trägerschaft der Liga durch den DFB oder eine eigens zu gründende GmbH künftig übernommen werden könnte und liefert detaillierte Vorgaben zur organisatorischen Struktur dieser Gesellschaft. Kritiker bemängeln jedoch zahlreiche Schwachstellen. Denn die kleineren bayerischen Vereine müssten in der Hinrunde häufig auswärts gegen die großen Clubs antreten, was zu erheblichen Einnahmeverlusten wegen fehlender Heimzuschauer führen würde.

Weiterhin ist ein zweistufiges Zulassungsverfahren vorgesehen, bei dem sich jeder Verein sowohl für die Hin- als auch für die Aufstiegsrunde separat bewerben muss, wobei die Bewerbungsfrist Ende November endet. Wetterbedingte Ausweichspiele sollen auf Ersatzplätzen ausgetragen werden, die Kosten dafür trägt jeweils der Träger - ein Ansatz, der das Risiko von Chaos birgt.

Darüber hinaus bleibt unklar, wie viele Mannschaften in der Abstiegsrunde tatsächlich herabgestuft werden, da diese Zahl von der Anzahl der Drittliga‑Absteiger in den jeweiligen Regionen abhängt, während das DFB‑Kompassmodell klare Vorgaben enthält. Sollte in einer Liga weniger als acht Vereine für die Aufstiegsrunde zur Verfügung stehen, hat der BFV laut Konzept ebenfalls keine Lösung parat.

All diese Punkte lassen Zweifel daran aufkommen, ob das Modell den gewünschten Reformzielen gerecht wird und ob der DFB‑Präsident Bernd Neuendorf sowie Hans‑Joachim Watzke dem bayerischen Vorstoß nachgeben werden. Die Stimmung im Stadion war von Protesten geprägt: Die Würzburger Fans schwenkten Banner mit einem zerschmetterten BFV‑Logo und riefen Slogans gegen das Modell, während die Leipzig‑Anhänger mit Gegenrufen reagierten. Das Geschehen verdeutlicht die wachsame Haltung der Vereine und ihrer Anhänger gegenüber den angedachten Veränderungen im deutschen Ligasystem





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