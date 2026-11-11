Bayern‑Arena bereitet sich auf das dritte "Munich Game" vor

Die Allianz Arena und ihre Trainingsplätze werden für das Spiel der New England Patriots gegen die Detroit Lions modernisiert - vom Zielbau bis zu den Trainingszeiten.

Mit dem dritten "Munich Game" am 15. März 2025 bereitet die Allianz Arena in München die Begegnung der New England Patriots mit den Detroit Lions vor. Die Stadion und die umliegenden Trainingsplätze werden ausgerüstet, damit die beiden NFL‑Teams ihre Vorbereitung in Deutschland durchführen können.

Goalposts und Zielbereiche modernisiert

Auf dem Bayern‑Gelände wurden die Standardfußballziele entfernt und die üblichen 9,14‑Meter‑hohen Football‑Goalposts installiert. Die Y‑förmige Struktur besteht aus den senkrechten Uprights, einer 3,05‑Meter‑hohen Crossbar und einem Gooseneck, das die Konstruktion trägt. Zwischen den Uprights liegt ein Abstand von 5,64 Metern. Das Spielfeld ist entsprechend des NFL‑Standards angepasst und die Rasenflächen im Zentrum werden beleuchtet, um optimale Bedingungen für Training und Spiel zu gewährleisten.

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Trainingsoffens der New England Patriots und Detroit Lions

Vincent Kompany, Trainer der New England Patriots, übernimmt am Donnerstag ab 16:15 Uhr die Durchführung von Trainingseinheiten auf dem deutschen Rekordmeister‑Gelände. Der Ex‑NFL‑Star Tom Brady wird vor dem Spiel an den Trainingseinheiten teilnehmen. Die Detroit Lions, angeführt von Amon‑Ra St. Brown, trainieren nach dem ersten Team am Freitag um 15:30 Uhr auf dem Jugend‑Campus an der Ingolstädter Straße. Die Trainingseinheiten sind nicht öffentlich zugänglich.

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Allianz Arena als Spielort vorbereitet

Die Innenraum-Webcam zeigt, dass die beiden Goalposts bereits am Eintrittstor der Allianz Arena installiert wurden. Die Endzonen wurden vergrößert, indem die Tribünen etwas eingerückt und neue Rasenbahnen verlegt wurden. Zudem wurden die Trainerbänke vergrößert und das Spielfeld mit Speziallampen beleuchtet, um das Wachstum des Grases zu fördern. Diese Änderungen bauen auf den Umbauten aus den bisherigen "Munich Game"‑Turnieren von 2022 und 2024 auf.

Folgeimpulse für den deutschen NFL‑Fanclub

Durch die Umfassenden Umbauarbeiten plant Bayern München, sportliche Infrastruktur zu etablieren, die auch zukünftige NFL‑Spiele ermöglicht. Die Mannschaft wird für die Saison 2025 mit einem europäischen Turnier im Blickpunkt trainieren. Derartige Vorbereitungen tragen zur Steigerung der internationalen Sichtbarkeit des Deutschen Footballs und der Förderung des Sports auf heimischem Boden bei.