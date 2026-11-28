Joshua Kimmichs Rote Karte in Hamburg alarmiert Lothar Matthäus. Warum der Sky-Experte beim FC Bayern tiefere Probleme erkennt.

mit der Roten Karte beim 0:0 in Hamburg gegen den HSV sei nach Meinung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ein Zeichen, „dass was nicht stimmt in dem Verein“.

„Alles was zurzeit bei Bayern passiert, ist der falsche Weg. Zwei, zweieinhalb Jahre habe ich die Bayern über den grünen Klee gelobt, zur Zeit kann man sie an allen Ecken und Enden irgendwo kritisieren“, so Matthäus. , als er den Norweger Alexander Røssing-Lelesiit an den Haaren zog und entsprechend Rot sah.

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„Durch die Rote Karte wird er ganz sicher zwei Spiele mindestens fehlen und dann macht er sich und den Bayern auch wieder keinen Gefallen“, ergänzte der Weltmeister von 1990. ROTE KARTE: Joshua Kimmich vom FC Bayern greift Alexander Røssing-Lelesiit vom HSV im Zweikampf an die Haare und wird dafür des Feldes verwiesen. Kritisch äußerte sich auch Dietmar Hamann über Kimmich: „Für so etwas gibt es keine Entschuldigung. Er hat der Mannschaft massiv geschadet.