Bayern-Basketballer erreichen nach Sweep gegen Bonn das BBL-Playoff-Finale

Die Münchner Bayern haben im Halbfinale der Basketball-Bundesliga die Telekom Baskets Bonn mit 3:0 besiegt und stehen damit im Finale. Ein starker Xavier Rathan-Mayes und eine überzeugende Teamleistung ebneten den Weg.

Die Bayern-Basketballer sind der erneuten Titelverteidigung einen weiteren Schritt näher gekommen. Mit einem souveränen 77:57 (37:25)-Erfolg im dritten Spiel der Best-of-five-Serie gegen die Telekom Baskets Bonn sicherten sich die Münchner den sweep und zogen damit ohne jede Niederlage ins Finale der Basketball-Bundesliga ein.

Dieser Sieg markiert den dritten und damit entscheidenden Triumph in der Serie, nachdem die Bayern bereits die ersten beiden Partien für sich entschieden hatten. Im Finale wartet nun der Sieger des Duells zwischen Alba Berlin und den BMB365 Bamberg Baskets, wobei Alba in dieser Halbfinalserie mit 2:0 führt und am kommenden Donnerstagabend vor heimischem Publikum den entscheidenden dritten Sieg und damit den Einzug in die Endspielserie anstrebt.

Das Spiel in Bonn zeigte eindrucksvoll die Dominanz der Bayern, insbesondere in der ersten Hälfte. Nach einem noch relativ ausgeglichenen ersten Viertel zogen die Münchner in den folgenden zwanzig Minuten mit einem starken Lauf davon und lagen zur Pause bereits mit zwölf Punkten vorn. Ausschlaggebend für die klare Führung war die exzellente Verteidigung Bayerns, die den Bonnern kaum freie Würfe gestattete, sowie eine überragende Dreierquote der Münchner, während die Bonner von jenseits der Dreipunktelinie komplett daneben lagen.

In den ersten beiden Vierteln traf Bonn nur einen von achtzehn Versuchen aus der Distanz, was die Münchner konsequent ausnutzten und so ihre Führung stetig ausbauten. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Baskets aus Bonn zwar mehr Engagement und kämpften sich etwas zurück, doch die Bayern ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Angeführt vom herausragenden Xavier Rathan-Mayes, der mit 27 Punkten eine starke Leistung zeigte, behielten die Münchner jederzeit die Kontrolle über das Spiel.

Besonders in der_defensive blieben sie konsequent und ließen keinComeback der Bonn zu. Im letzten Viertel setzten die Bayern dann noch einmal nach und distanzierten den Gegner endgültig. Die schwache Dreierquote der Bonn, kombiniert mit der stabilen Abwehrarbeit und der variablen Offensive der Bayern, erwies sich als zu hohe Hürde für die Mannschaft von Head Coach Marko Stankovic. Mit diesem souveränen Sweep demonstrierten die Bayern-Basketballer ihre Titelambitionen erneut.

Im Finale treffen sie entweder auf Alba Berlin, das in seiner Halbfinalserie bereits mit 2:0 führt und nur noch einen Sieg für den Finaleinzug benötigt, oder auf die überraschend starken BMB365 Bamberg Baskets, die den Pokalsieg holten und bisher eine ausgezeichnete Playoff-Performance zeigen. Das Finale verspricht somit eine hochkarätige Auseinandersetzung zu werden, bei der die Münchner ihren Titel verteidigen wollen.

Alba Berlin wird versuchen, mit Support der eigenen Fans den entscheidenden dritten Sieg zu landen und ins Finale einzuziehen, während Bamberg darauf hofft, die Serie noch zu drehen. Für die Bayern ist es die Chance, die Dominanz in der Bundesliga weiter zu untermauern und erneut die Meisterschaft nach München zu holen





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