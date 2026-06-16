Bayern-Basketballer Lennart Karl genießt Urlaub in der Türkei

Lennart Karl genießt Urlaub in der Türkei mit seiner Freundin Zoe Käppele. Er wird nach seiner Verletzung insgesamt zwischen sechs und acht Wochen ausfallen. Das neue Traumpaar des FC Bayern ist Tom Bischof und Josephine Scholl.

Bayern-Basketball er Lennart Karl genießt Urlaub in der Türkei . Seine Freundin Zoe Käppele hat Fotos aus dem Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel Lujo in Bodrum gepostet. Lennart Karl wird nach seiner Verletzung insgesamt zwischen sechs und acht Wochen ausfallen.

Es geht darum, ob er zum Saisonauftakt am 20. Juli schon wieder mit dem Team von Double-Coach Vincent Kompany trainieren kann oder nicht. Während Aleksandar Pavlovic bei der WM Stammspieler der DFB-Elf ist, macht Karl Urlaub und Reha. Das neue Traumpaar des FC Bayern ist Tom Bischof und Josephine Scholl.

Der deutsche U21-Kapitän wurde nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den WM-Kader nominiert. Stattdessen nutzte er die Zeit für Urlaub auf Ibiza, für den Besuch seiner alten Schule und für ein Treffen mit zwei Superstars





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