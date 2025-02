Bayern-Basketballer scheitern im Pokal-Halbfinale gegen Außenseiter MBC

Gordon Herbert und die Bayern-Basketballer erlebten eine enttäuschende Pokal-Halbfinale Niederlage gegen den Außenseiter MBC aus Weißenfels. Die Mannschaft zeigte in der zweiten Halbzeit Schwächen in der Verteidigung, was zum Ausscheiden führte.

Gordon Herbert , der Cheftrainer der Bayern - Basketball er, hat in den vergangenen Wochen sein Alter oft gewechselt. Als er im Sommer ziemlich kurzfristig diesen Posten übernahm und durch Europa reiste, sagte er: „Da habe ich mich wie 85 gefühlt“. Er hatte auch verraten, dass er seit seinem 47. Geburtstag keinen Geburtstag mehr gefeiert hatte, „denn das ist mein biologisches Alter“.

Der Kanadier hat sich an die hohe Taktung seines neuen Berufsalltags gewöhnt, und seine Spieler dachten, sie hätten sich ebenfalls daran gewöhnt. Sie waren jedenfalls zuversichtlich, ihrem Coach am Sonntag den ersten Titel mit dem FC Bayern zu schenken. Laut offiziellen Nachschlagewerken wird er an diesem Tag angeblich 66 Jahre alt. Doch am Samstagabend reichten knapp zwei Stunden in einer kleinen Mehrzweckhalle in Sachsen-Anhalt – und Gordon Herbert war wieder 85. In seiner gewohnt ruhigen Art, aber mit tiefsitzender Enttäuschung sagte er: „Für meinen Geburtstag habe ich keine Pläne.“ Und das, weil vor allem seine Mannschaft alt aussah in der Stadthalle Weißenfels, im Pokalhalbfinale gegen den Gastgeber MBC. Die 93:95-Niederlage gegen den krassen Außenseiter führte dazu, dass die Bayern rasch im Mannschaftshotel ihre Sachen aus den Schränken holten und sofort nach Hause reisten. Dass es zuvor überhaupt spannend geworden war, war schon eine Überraschung. Und in der Schlussphase wurde es sogar dramatisch. Ein Korbleger zum möglichen Ausgleich von Bayerns Nick Weiler-Babb drehte sich aus dem Ring heraus, auf der anderen Seite verteidigten die Bayern den letzten MBC-Angriff ganz gut, doch irgendwie bekam Martin Breunig seine Hände an den Ball. Der 32-Jährige warf den Ball mehr weg, als dass er wirklich zielte, die Schlusssirene dröhnte, der Ball landete im Korb, die Fans rasteten aus. Das noch einmal von den Schiedsrichtern überprüfte, verbliebene Sekündchen auf der Uhr konnten die Bayern nicht zum Ausgleich nutzen, Johannes Voigtmann traf mit seinem sehr fernen Dreier nicht annähernd das Ziel. Vor dem Spiel hatten sie im Fan-Areal vor der Halle, die sie „Wolfsbau“ nennen, „Bayern“ von den Toten Hosen gespielt. Zum Tip-off sangen die Anhänger der drei anderen Klubs beim Finalturnier gemeinsam: „Alle gegen Bayern!“. Ein ernüchterter Weltmeister Andreas Obst sagte: „Da freuen sich natürlich alle, wenn es gegen uns geht“, räumte dann aber ein, dass der Gegner es an diesem Nachmittag irgendwie mehr gewollt habe. „Wir müssen lernen, dass wir nicht einfach mit dem Logo des FC Bayern aufs Feld kommen und alles regelt sich.“ So grundsätzlich fielen die Aussagen aus, weil die Fallhöhe dieser Niederlage enorm ist. MBC-Trainer Janis Gailitis formulierte es so: „Ein starkes und drei glückliche Teams“ seien hier zum Finalturnier angereist. Aber diesmal habe die Leidenschaft seiner Mannschaft den Ausschlag gegeben. Dass das Pokalfinale keinen pompösen Rahmen bekommen hatte, fanden einige ein falsches Signal. Es war abermals die Defensive, an der Herbert immer noch feilen muss, die das Spiel nicht in den Griff bekam – und den im Sommer fest eingeplanten Titel mit vergab. „Defensiv sahen wir nicht gut aus, das war ein super ärgerliches Spiel“, fand Bayerns Niels Giffey. Die Offensiv-Rebounds der Weißenfelser in der zweiten Halbzeit hätten dann den Ausschlag gegeben. Bayerns Basketball -Geschäftsführer Marko Pesic war schon im Auto auf dem Weg nach Hause, als er die frustrierende Niederlage via Telefon noch einmal einordnete. „Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß. Wir haben in der ersten Halbzeit zu pomadig gespielt. Es ist ein Fingerzeig“, fand Pesic. Auch in der Bundesliga dürfe man so nicht auftreten, und in der Euroleague schon gar nicht, wo jetzt „noch acht Endspiele anstehen“. Wenn man in Sachen Einstellung und Aggressivität dem Gegner nicht auf Augenhöhe begegne, „dann kannst du nicht deine Qualitäten ausspielen“. Die Bayern hatten sich tatsächlich auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen. Fast wirkte es, als wollten sie schnell erzielte Punkte der Gastgeber noch schneller ausgleichen. „Wir wollten sie mit guter Geschwindigkeit und unserer Rotation ermatten“, sagte Herbert über seinen Plan. Das ist vielleicht das Einzige, was die oft überspielten Bayern nicht machen sollten: darauf zu bauen, dass sie einen Gegner müde spielen können. Vor allem dann nicht, wenn dieser Gegner vom Publikum getragen werden, wie der Held des Abends später erzählte: „Die Halle war noch nie so laut“, sagte Martin Breunig, der im Schlussabschnitt mehrere Minuten ausschlussgefährdet gespielt hatte. Beim MBC spielten sie mit weniger Rotation als die Bayern, Gordon Herbert hätte trotzdem noch mehr Spieler zur Verfügung gehabt. Doch der zuletzt ordentlich spielende Center Danko Brankovic durfte keine Sekunde aufs Feld, ebenso wenig Ivan Kharchenkov. Für viele Bayern-Spieler ist nur kurz Pause, viele sind in der kommenden Woche bei ihren Nationalmannschaften abgestellt





SZ_Muenchen / 🏆 86. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BASKETBALL BAYERN MBC POKAL HERBERT NIEDERLAG DEFENSIVE AUSSETZUNG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayern-Basketballer verlieren Pokal-HalbfinaleDer erste Titel ist futsch. Der große Favorit Bayern München verpasst das Pokalfinale. Die Entscheidung im Halbfinale fällt kurz vor Schluss.

Weiterlesen »

BBL-Pokal-Finale: Syntainics MBC schockt die Bayern-BasketballerSyntainics MBC gelingt im BBL-Pokal-Finale eine Sensation gegen die Bayern. In einer packenden Partie feiert der Außenseiter den größten Sieg seiner Geschichte.

Weiterlesen »

Bayern-Basketballer erleben Pokal-TrauerspielDer FC Bayern München scheitert im Pokal-Halbfinale knapp gegen den Außenseiter MBC Weißenfels und muss somit auf den ersten Titel mit Trainer Gordon Herbert verzichten. Die Niederlage war besonders bitter, da die Bayern vor dem Spiel als Favorit galten und die Mannschaft sich an die hohe Belastung des neuen Saisonbeginns gewöhnt haben sollte.

Weiterlesen »

Bayern München sichert sich BBL-Sieg gegen Frankfurt und blickt auf Pokal-HalbfinaleDie Basketballer des FC Bayern München haben sich in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die Skyliners Frankfurt mit 70:56 durchgesetzt. Der Sieg ermöglicht den Münchnern einen positiven Start in das Halbfinale um den Pokal am kommenden Samstag.

Weiterlesen »

MBC Weißenfels im Pokal-Halbfinale - Gegner ist der FC BayernDer Syntainics MBC Weißenfels steht im Pokal-Halbfinale. Gegner ist der übermächtige FC Bayern. Das historische Spiel findet am Samstag in der Weißenfelser Stadthalle statt. Die Mannschaft hat sich für das Top Four zum ersten Mal qualifiziert und ist gepolt auf eine Überraschung.

Weiterlesen »

Bayern München trifft im Pokal-Halbfinale auf den Mitteldeutschen BCDie Basketball-Bundesliga (BBL) veranstaltet am Wochenende den Pokalwettbewerb. Titelverteidiger Bayern München gewann sein Viertelfinalduell gegen die Skyliners Frankfurt und trifft im Halbfinale auf den Mitteldeutschen BC. Die Bamberger Baskets bestreiten das zweite Halbfinale gegen die Skyliners Frankfurt.

Weiterlesen »