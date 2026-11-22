Jan-Christian Dreesen verteidigt FC Bayern Münchens Umgang mit Jamal Musiala. Er klärt die Vertragsverlängerung vor Bekanntwerden der neurologischen Dysfunktion und fordert mehr Diskretion in der Öffentlichkeit.

Jan-Christian Dreesen, der Geschäftsführer des FC Bayern München, hat am Sonntag in Kronach im Rahmen eines traditionellen Besuchs bei der Fanklub-Vereinigung Oberfranken umfassend zur aktuellen Situation um Jamal Musiala Stellung genommen. Der 59-Jährige nutzte die Gelegenheit, um die Diskussionen um die Abwesenheiten des Starspielers sowie sein Jahresgehalt in Höhe von rund 25 Millionen Euro direkt und transparent zu erläutern. Dreesen appellierte dabei an die Fans, kritische Themen vermehrt intern und diskret zu besprechen, anstatt sie öffentlich auszutragen.

Kritik an öffentlicher Darstellung des Falls

Dreesen betonte explizit, dass die Phrase 'Mia san Mia' auch für Jamal Musiala gelte und er als wunderbarer Spieler untrennbar zum Klub gehöre. Er drückte den Wunsch aus, dass die Fans die Botschaft aufnehmen, dass die Unterstützung des Spielers oberste Priorität hat und die Kritik nicht auf diese Weise öffentlich eskalieren sollte. Der Bayern-Boss verwies darauf, dass der Fall im Verein sensibel behandelt werde und Uli Hoeneß keine Äußerungen getroffen habe, die Musiala aus der Gemeinschaft ausschließen würden. Stattdessen habe Dreesen selbst betont, dass dem Spieler die notwendige Zeit gewährt werden muss, um wieder zu seiner alten Form zurückzukehren.

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Sorgfaltspflicht und finanzielle Verantwortung

Der Vorstand erklärte weiter, dass der Verein sowohl eine sportliche als auch eine finanzielle Verantwortung gegenüber dem Klub trage. Er verglich die Situation mit der Führung eines Unternehmens, in dem man Mitarbeiter unterstützen müsse, solange sie leistungsfähig seien, aber bei anhaltender Unfähigkeit auch Gespräche führen müsse. Die neurologische Dysfunktion, die Musiala betrifft, sei eine im Hochleistungsfußball noch nicht dagewesene Konstellation, für die es keine standardisierten Erfahrungen gebe. Dreesen forderte daher Verständnis für den behutsamen Umgang des Managements, da niemand genau vorhersagen könne, wie sich die Genesung gestaltet.

Unwissenheit bei Vertragsverlängerung bestätigt

Ein zentraler Punkt der Erklärung betraf die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala, bei der der Verein angeblich nichts von der Krankheit gewusst habe. Dreesen korrigierte die Vorstellung, die Erkrankung bestehe schon seit vielen Jahren, indem er klarstellte, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung keine Kenntnis über eine solche Dysfunktion vorlag. Der Spieler habe damals ein Top-Niveau erreicht und es gab keine Anhaltspunkte wie Zusammenbrüche oder Leistungsabfälle, die auf eine Krankheit hätten schließen lassen. Erst im Laufe des Jahres 2025 sei das Problem diagnostiziert worden, was die Sorge um die sportliche Zukunft begründet habe.

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Medizinische Einschätzung und nächster Schritt

Obwohl er kein Arzt sei, argumentierte Dreesen logisch, dass ohne Kenntnis der Krankheit diese zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung nicht bestanden habe. Neurologen hätten gutachterlich bestätigt, dass hochleistungssportliche Aktivitäten möglich seien, weshalb der Fokus auf der schnellstmöglichen Rückkehr zum alten Niveau liege. Der Verein plane nun, den Spieler einige Monate spielen zu lassen, um dann erneut zu bewerten, wie stabil seine Performance tatsächlich ist. Diese Vorgehensweise sei normal, insbesondere bei der Rückkehr von komplexen Verletzungen, und bedeute keinesfalls, dass der Verein vorzeitige Vertragsauflösungen anstrebe.

Aufruf zur Diskretion und internem Dialog

Im Abschluss seiner Ausführungen erkannte Dreesen an, dass die öffentliche Kritik an Musiala möglicherweise zu heftig ausgefallen sei. Er fasste die Botschaft der Fans zusammen, dass man sprechen solle, dies jedoch leiser und weniger öffentlich tun solle. Alle Beteiligten hätten dieses Verständnis für die sensible Natur des Falls bereits verinnerlicht. Dreesen versicherte, dass der Klub alles dafür tue, die sportliche Zukunft des außergewöhnlichen Spielers zu sichern, da dessen Bedeutung für die Organisation enorm sei. Die Situation werde man zunächst gemeinsam bewältigen, ohne dabei die notwendigen Diskussionen über Leistung und Gesundheit zu scheuen.