Der FC Bayern München steht in den Startlöarn, um den 25-jährigen Anthony Gordon zu verpflichten. Der englische Nationalspieler soll von Newcastle United wechseln, wo er noch bis 2030 unter Vertrag steht.

Der FC Bayern München steht in den Startlöarn, um den 25-jährigen Anthony Gordon zu verpflichten. Der englische Nationalspieler soll von Newcastle United wechseln, wo er noch bis 2030 unter Vertrag steht.

Die Katalanen hoffen sich mit diesem Transfer Verstärkung auf der linken Seite zu sichern, da Raphinha in der abgelaufenen Saison mehrmals verletzungsbedingt ausfiel. Gordon kann auch als Mittelstürmer eingesetzt werden und soll den Abgang von Robert Lewandowski abfedern. Fraglich bleibt jedoch, ob sich der finanziell angeschlagene FC Barcelona den englischen Nationalspieler überhaupt leisten kann. Newcastle soll rund 85 bis 90 Millionen Euro für den Offensivspieler verlangen.

Der FC Bayern hat bereits Gespräche mit Gordons Management geführt und plant, einen Tausch-Deal mit dem englischen Rekordmeister zu machen. Der deutsche Rekordmeister hat bereits ein Torwart-Trio in der nächsten Saison geplant, aber derzeit sucht Gordons Verein nach einem neuen Torwart.

Der FC Bayern wird auch mit anderen Torhütern in Verbindung gebracht, wie dem 23-jährigen Zion Suzuki von Parma, aber ein möglicher Transfer an die Säbener Straße ist aktuell nicht akut, da Manuel Neuer und Sven Ulreich ihre Verträge verlängert haben





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FC Bayern Anthony Gordon Newcastle United Transfer Tausch-Deal

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