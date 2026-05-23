Bayern-Fans präsentieren provokante Choreo vor dem Pokalfinale

Die Bayern-Fans haben vor dem Pokalfinale eine provokante Choreo präsentiert, die auf die traditionelle Wappenfigur der Stadt München, das Münchner Kindl, zurückgreift. Die Choreo zeigt ein Kind mit dem DFB-Pokal im Arm und einer Zigarette im Mundwinkel.

Die Bayern-Fans präsentierten vor dem Pokalfinale eine riesige Darstellung mit der Aufschrift ' Rekordpokalsieger '. Mitten drauf stand ein Kind mit dem DFB-Pokal im Arm und einer Zigarette im Mundwinkel.

Viele Zuschauer fragten sich sofort: Wer soll das eigentlich sein? Die Antwort: höchstwahrscheinlich das berühmte 'Münchner Kindl', die traditionelle Wappenfigur der Stadt München. Offiziell zeigt das Münchner Stadtwappen einen Mönch, der auf ein früheres Kloster auf dem Stadtgebiet hinweisen soll. Doch über die Jahrhunderte wurde die Figur immer weiter verändert.

Seit dem 16. Jahrhundert interpretierten Künstler den Mönch zunehmend kindlicher. Der Begriff 'Münchner Kindl' tauchte erstmals 1727 auf. Später entwickelte sich aus dem Jungen sogar ein Mädchen – die Version, die heute viele kennen.

Die Bayern-Ultras griffen genau dieses Symbol auf – allerdings deutlich provokanter. Mit Pokal in der einen Hand und Zigarette im Mund wirkt das Kindl fast wie eine rebellische Münchner Karikatur. In den sozialen Medien wurde die Choreo schnell zum Gesprächsthema des Abends





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