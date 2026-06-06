Bayern finanziert elf große Bauprojekte im Landkreis Dillingen mit Millionen

Bayern unterstützt elf Bauprojekte im Landkreis Dillingen mit Geldern aus dem kommunalen Finanzausgleich. Darunter befinden sich das Kinderhaus in Glött und das Wertinger Hallenbad. Das Geld fließt in den kommunalen Hochbau, insbesondere in den Bau von Schulen, Kitas und schulischen Sportanlagen.

Bayern investiert Millionen in den Landkreis Dillingen: Elf große Bauprojekte werden mit Geldern aus dem kommunalen Finanzausgleich unterstützt. Darunter befinden sich das Kinderhaus in Glött und das Wertinger Hallenbad.

Das Geld fließt in den kommunalen Hochbau, insbesondere in den Bau von Schulen, Kitas und schulischen Sportanlagen.

'Gute Bildungs- und Betreuungsangebote sind entscheidend für die Zukunft unserer Kinder', erklärt Manuel Knoll von der CSU. Die Gelder werden nicht auf einmal ausgezahlt, sondern in jährlichen Teilbeträgen. Der kommunale Finanzausgleich verteilt Geld an Regionen innerhalb Bayerns, da diese sehr unterschiedlich Steuern einnehmen. In diesem Jahr sind es 12,83 Milliarden Euro, was 7,1 Prozent mehr sind als im Vorjahr.

Für Knoll sind die Gelder ein Zeichen dafür, dass Bayern kommunalfreundlich ist und im Lokalen hilft. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) bezeichnet das Ergebnis als einen enormen Kraftakt, der eine große Herausforderung für den Staatshaushalt darstellt, aber auch ein Signal des Zusammenhalts ist. Auch der Präsident des Städtetags, Markus Pannermayr (CSU), lobt die Zahlen, warnt jedoch vor Herausforderungen in den kommunalen Haushalten





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