Der Freistaat will KI‑gestützte Echtzeit­abgleiche von Fahndungsfotos mit Videoüberwachung zulassen, um Verbrecher schneller zu finden. Antrag erfolgt in der kommenden Woche bei der Justizministerkonferenz.

Bayern plant, bei der Verfolgung von gefährlichen Straftätern einen Live-Abgleich von Fahndungsfotos mit Bildern aus öffentlicher Videoüberwachung unter Einsatz künstlicher Intelligenz zu ermöglichen. Der Schritt soll die Aufklärungszeit bei schweren Verbrechen verkürzen und somit der Sicherheit der Bevölkerung dienen.

Vorgeschlagene Gesetzesänderung

In der nächsten Woche wird Bayern einen Antrag bei der Justizministerkonferenz in Hamburg einreichen, der die Zulassung der Echtzeit‑biometrischen Identifizierung regelt. Ziel ist es, dass bei einer besonders schweren Straftat schnell Gegenstände im öffentlichen Raum erkannt und behinderungsunabhängig verfolgt werden können.

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Standpunkt des Justizministers

Justizminister Josef Schmid (CSU) betont, dass jede Minute bei der Belagerung von Terroristen zählt. Er verlangt ein Rechtsrahmen, der die Nutzung von KI in der Echtzeit‑Überwachung innerhalb klar definierter Grenzen zulässt. Schmid warnt vor einem unkontrollierten "gläsernen Bürger" und nennt die Balancierung von Sicherheit und Privatsphäre als Hauptziel.

Bisherige gesetzliche Grundlage

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf für den nachträglichen biometrischen Fernabgleich in die Strafprozessordnung eingebracht. Nach diesem Entwurf dürfte ein Ausschluss von öffentlich zugänglichen Echtzeitdaten gelten, obwohl europaweit eine solche Möglichkeit bestehen würde. Schmid sieht darin nicht hinreichend.

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Verhältnis zu EU‑Recht und Voraussetzungen

Die geplante Identifizierung in Echtzeit soll vier Voraussetzungen erfüllen. Erstens muss ein Richter die Maßnahme anordnen. Zweitens bedarf es einer besonders schweren Straftat. Drittens muss die Maßnahme zeitlich und räumlich eingeschränkt sein. Viertens muss der Einsatzort im Detail angegeben werden, an dem die KI‑Analyse stattfinden darf. Diese Kriterien sollen den Grundrechteeintritt begrenzen und die Überwachung auf das notwendige Minimum zusammenfassen.

Auswirkung auf Ermittlungen

Indem die Ermittlungskonferenz von Dortmund, Frankfurt und Hamburg diese Regelungen prüft, wird im deutschen Recht ein neuer Schritt gegen organisierte Gewalt gesetzt. Behörden können künftig gezielt nach erschreckenden Straftätern suchen und sie schneller aus dem Verkehr ziehen. Gleichzeitig erhalten Bürger mehr Vertrauen, da die Überwachung absichtlich auf Strafverfolgung beschränkt wird.