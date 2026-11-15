Bayern Frauen: 52 Spieltage ungeschlagen und Rekordjagd nach Wolfsburg-Erfolg

Der FC Bayern München der Frauen feiert eine historische Serie von 52 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage. Nach dem Sieg in Wolfsburg steht die Mannschaft kurz vor der Übertroffung des Männer-Rekords.

Die Frauen des FC Bayern München haben einen historischen Meilenstein in der Geschichte der Frauen-Bundesliga erreicht. Mit dem 4:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Wochenende verlängerte das Team aus der bayerischen Landeshauptstadt seine ungeschlagene Serie auf insgesamt 52 Partien. Dieser Erfolg markiert einen neuen Höhepunkt in einer Laufbahn, die sich durch konstante Dominanz und taktische Disziplin auszeichnet.

Historischer Rekordvergleich und Männer-Vergleich

Die aktuelle Leistungsphase der Münchnerinnen steht in direkter Konkurrenz zu einem der prestigeträchtigsten Rekorde des Vereins. Saisonübergreifend blieben die Herren des FC Bayern zwischen 2012 und 2014 für 53 Bundesliga-Spiele ohne Niederlage. Diese Serie wurde von Trainer-Legende Jupp Heynckes, der damals 81 Jahre alt war, initiiert und von Pep Guardiola, der das Amt mit 55 Jahren übernahm, fortgesetzt. Erst der FC Augsburg stoppte diese Erfolgsserie im April 2014.

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Der entscheidende Moment für die Beendigung der Männer-Serie fiel auf Sascha Mölders, den Star der Augsburger, der das Siegtor zum 1:0 erzielte. Damit endete die Ära um Spieler wie Bastian Schweinsteiger. Für die Frauen besteht nun die Chance, diesen Meilenstein zu übertreffen und den alleinigen Inhaber des Vereinsrekords zu stellen. Die nächsten beiden Ligaspiele finden im Heimrecht statt, was die mathematische Wahrscheinlichkeit erhöht.

Reaktion der Führungsebene und Mannschaft

Die Reaktionen innerhalb des Kaders sind von Stolz und Faszination geprägt. Die 27-jährige Akteurin betonte nach dem Spiel, dass das Team extrem effektiv arbeite. Sie verwies darauf, dass es ratsam sei, den aktuellen mentalen Zustand zu bewahren, da eine Serie dieser Länge für sich allein spreche. Der Stolz auf die geleistete Arbeit ist in den Reihen der Mannschaft spürbar und treibt die Spielerinnen weiter an.

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Auch der 45-jährige Cheftrainer zeigte sich von der Leistung seiner Schützlinge zutiefst beeindruckt. Er hebt hervor, dass die Spielerinnen trotz der langen, anstrengenden Serie weiterhin hungrig seien. Diese Mentalität bewertet er als bemerkenswert, da solche Leistungen über einen so langen Zeitraum nur mit höchster Disziplin und Teamgeist erreicht werden können. Das Motto "Mia san Mia" wird dabei nicht nur verbal, sondern durch taktische Disziplin auf dem Feld gelebt.

Weiterer Spielplan und historische Chancen

Die nächste Hürde in dieser Rekordjagd kommt am kommenden Montag. Um 18 Uhr gastiert TSG Hoffenheim auf dem FC Bayern Campus. Das Spiel wird live auf Magenta übertragen. Reicht bereits ein einzelner Punkt aus München, wird die aktuelle Serie offiziell als beendet betrachtet und als eigene, neue Bestleistung verbucht. Die Atmosphäre in der Stadt wird von großer Vorfreude auf das mögliche Finale der Rekordjagd dominiert.

Nach der darauffolgenden Länderspielpause steht am 11. Dezember das entscheidende Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg an. Sollte die Mannschaft in diesem Spiel mindestens einen Punkt holen, wird die Serie fortgesetzt und der Guardiola-Rekord von 53 Spielen übertroffen. Die Positionierung als Tabellenzweiter nach dem Sieg in Wolfsburg unterstreicht die starke Form, in der sich die Münchnerinnen befinden. Zweifel an der historischen Chance bestehen in der Fachwelt kaum.