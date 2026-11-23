Die Bayern-Frauen gewinnen bei der TSG mit 1:0 und erreichen einen historischen Unverletztheitsrekord von 53 Bundesligaspielen unter Trainer José Barcala.

Der Rekord des FC Bayern München wurde am Montagabend auf die weibliche Seite verlagert. Die Frauen-Bundesliga -Mannschaft von Bayern München bezwang die TSG 1899 Hoffenheim bei Minus drei Grad Celsius mit 1:0 und sicherte sich damit den ersten Platz in der Tabelle. Mit diesem Sieg verlängerte das Team seine ungeschlagene Serie auf exakt 53 Pflichtspiele in der Bundesliga, was einen neuen Vereinsrekord darstellt.

Historische Serie bricht alten Männer-Rekord

Die aktuelle Erfolgsserie der Frauen-Equipe übertrifft die bisherige Bestmarke der Herrenmannschaft. Bislang hielten die Bayern-Männer zwischen den Jahren 2012 und 2014 unter den Trainer-Legenden Jupp Heynckes im Alter von 81 Jahren und Pep Guardiola mit 55 Jahren diesen Titel für sich. Der letzte Verlustpunkt der Frauen-Mannschaft datiert weit zurück: Am 12. Oktober 2024 unterlag man dem VfL Wolfsburg mit 0:2. Seitdem ließ Bayern München keine Punkte liegen.

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Tor durch Imade sichert knappen Sieg

Der entscheidende Moment fiel in der achten Minute, als Imade nach einer Ecke die Führung für Bayern München erzielte. Auch wenn die Partie nicht mit hoher Dynamik geführt wurde, behielt Bayern die Kontrolle. Die TSG 1899 Hoffenheim versuchte zwar, den Rückstand aufzuholen, doch ein Angriff scheiterte in der Schlussminute der ersten Halbzeit. In der 45. Minute plus einer Minute scheiterte der Hoffenheimer Spieler Fenger am Parierwerk von Bayern-Torhüterin Mahmutovic.

Lena Oberdorf markiert Comeback auf dem Platz

Eine besondere Szene ereignete sich in der 82. Minute, als die Nationalspielerin Lena Oberdorf nach ihrer Verletzungspause auf das Spielfeld zurückkehrte. Die 24-Jährige litt zuvor unter einem operierten Knie mit zwei Kreuzbandrissen und war seit dem 3. Spieltag im Dezember 2024 gegen Freiburg, das mit 4:1 gewonnen wurde, nicht mehr im Kader gewesen. Ihre Freundin und Teamkollegin Natalia Padilla Bidas war extra nach München gereist, um dieses Comeback hautnah mitzuerleben. Bidas selbst hatte in der 87. Minute ihre erste Chance nach ihrer Rückkehr.

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Trainer Barcala zitiert Pep Guardiola als Idol

Bayern-Trainer José Barcala, der das Team im Sommer 2025 übernahm, kennt das Gefühl einer Niederlage in der Bundesliga bisher noch nicht. Er zeigte sich jedoch pragmatisch und realistisch. Barcala meinte, dass Verluste irgendwann dazugehören würden. Eine besondere emotionale Verbindung bestand für ihn zu diesem Rekord, da er ein großer Verehrer von Pep Guardiola ist. Barcala bezeichnete Guardiola als fantastischen Vorbild, das den Sport prägt, und betonte, dass jeder Trainer Ideen von ihm umsetzen versuche.

Ausblick: Süd-Gipfel am 11. Dezember

Die Bayern-Frauen blicken nun mit Zuversicht auf die weitere Saison. Nach der aktuellen Länderspielpause steht am 11. Dezember ein wichtiges Spiel an. Es handelt sich um den Süd-Gipfel gegen den 1. FC Nürnberg. Die Fränkinnen belegen aktuell den vorletzten Tabellenplatz in der 13. Position. Für Trainer José Barcala ist dies keine ernsthafte Gefahr für die Tabellenführung, da die Mannschaft nach dem Sieg bei Hoffenheim weiterhin dominant wirkt und an die Leistungen des 4:1-Erfolgs gegen den Erzrivalen VfL Wolfsburg vom letzten Spieltag anknüpfen wird.