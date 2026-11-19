FC Bayern München besiegt Austria Wien mit 4:0. Die Spielerinnen sichern sich den Einzug in die Playoffs und sehen sich selbst in Reichweite des Viertelfinals.

Die Frauenmannschaft des FC Bayern München hat das Pflichtspiel beim Austria Wien mit einem klaren 4:0-Sieg beendet und damit ihre Position unter den besten vier Teams der Liga gesichert. Trainer José Barcala sah seine Mannschaft nach Toren von Pernille Harder, Alara und Sophie Proost souverän die ersten drei Plätze vor dem letzten Gruppenspiel behaupten. Die Münchnerinnen nutzten die günstige Ausgangsposition, um direkt in die Playoff-Runde der Königsklasse einziehen zu können, wobei sie vor einer Rekordkulisse von 9124 Zuschauern im Franz-Horr-Stadion auftraten.

Dominante Leistung im Franz-Horr-Stadion

Der Sieg markierte den fünften Pflichtspielsieg in Folge für die Double-Gewinnerinnen aus Bayern, die mit elf Zählern nun sicher in der Playoff-Runde stehen. Die Partie begann mit viel Rückenwind für die Gäste, die auf ein besonderes Wiedersehen blickten, da es gegen Carina Wenninger ging, die bis heute Rekordspielerin des FC Bayern mit 303 Einsätzen ist. Die Wienerinnen starteten mutig und versuchten stets durch schnelle Kontern, doch der Favorit dominierte das Geschehen von Anfang an.

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Zunächst blieben die Torchancen der Bayern noch im Sande verlaufen, bis Ann-Kathrin Bühl nach einem Abpraller von Emma Goetz und Edna Imade in der 25. Minute per Kopfball den ersten Treffer erzielte. Zwei Minuten später scheiterte Gwinn aus kurzer Distanz noch an der luxemburgischen Torhüterin, doch der Druck hielt an. Vor der Pause sorgte Pernille Harder in der 45. Spielminute und einer Sekunde für die 2:0-Führung, bevor die Halbzeitpause einging und die Bayern mit einer klaren Führung in die Kabine gingen.

Taktische Übersicht und Torschützinnen

Nach dem Seitenwechsel hatte Austria Wien noch einmal die Chance auf den Anschlusstreffer, als Patricia Pfanner nach einem Fehler von Ena Mahmutovic in der 58. Minute eine große Gelegenheit hatte, diese aber vergab. Kurz darauf traf der Schuss von Alara in der 60. Minute nur den rechten Pfosten, doch die Münchnerinnen ließen sich nicht aus der Bahn werfen. Alara sorgte etwa eine Viertelstunde später mit einem spektakulären Traumtor für die klare Entscheidung und setzte sich damit in die Toreliste.

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Sophie Proost schraubte das Ergebnis in der 93. Minute auf 4:0 hoch, womit das Spiel endgültig entschieden war. Die Mannschaft unter der Leitung von José Barcala zeigte dabei eine disziplinierte Leistung, die durch die individuelle Klasse der Akteurinnen wie Pernille Harder und Sophie Proost geprägt war. Die Defensive um Emma Goetz hielt ihren Status als beste Torhüterin des Turniers aufrecht, indem sie wichtige Paraden lieferte und so das saubere Netz bewahrte.

Ausblick auf das Play-off-Treffen

Nun richtet sich der Blick auf das abschließende Showdown in der Ligaphase gegen den Titelverteidiger Barcelona am 16. Dezember. Mit dem aktuellen Stand unter den besten vier Teams haben die Bayern die Möglichkeit, sich mit einem weiteren Erfolg direkt ins Viertelfinale einzuschieben. Auf dem Mikrofon von ZDF betonte die Freude über die selbstbestimmte Ausgangslage im letzten Spiel, was die mentale Stärke der Truppe unterstreicht.

Die Spielerinnen haben sich durch diesen Sieg eine super Ausgangssituation verschafft, um in der kommenden Woche gegen den spanischen Rekordmeister antreten zu können. Eine Niederlage im direkten Vergleich könnte die Platzierung gefährden, während ein Sieg den direkten Sprung in die nächste Runde besiegeln würde. Diefans in Wien und München dürfen nun auf ein spannungsgeladenes Finale gespannt sein, das über den weiteren Verlauf der Europapokal-Saison entscheiden wird.