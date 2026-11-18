Die FC Bayern Frauen müssen am Donnerstag gegen Austria Wien antreten, um das Direktticket ins Viertelfinale zu sichern. Pernille Harder mahnt höchste Konzentration.

Die Frauenfußballmannschaft des FC Bayern München steht nach ihrem 2:1-Erfolg gegen Paris Saint-Germain mit einem Fuß im Viertelfinale der Champions League. In der aktuellen Ligaphase der europäischen Königsklasse ist dem Team von Trainer Thomas Friis noch kein einziger Punktverlust unterlaufen. Die statistische Dominanz scheint den Weg in die nächste Runde zu ebnen, doch die konkrete Hürde am kommenden Donnerstagabend bleibt anspruchsvoll.

Vorrangiges Ziel umgehung der Play-offs

Ein weiteres Unbesiegt-bleiben in der Ligaphase ermöglicht den Münchnerinnen den direkten Sprung ins Viertelfinale. Wer sich unter den besten vier Teams der Ligaphase platziert, muss die anschließenden Playoff-Runden nicht mehr bestreiten. Dieser Umstand ist für den Verein von strategischer Bedeutung, da er wertvolle Ressourcen schont. Der Sieg gegen Paris Saint-Germain hat das Selbstvertrauen gestärkt, aber die bevorstehende Begegnung mit der Austria Wien stellt eine ernsthafte Prüfung dar. Für den direkten Einzug in die Runde der letzten Acht ist ein weiterer Erfolg zwingend erforderlich.

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Harder warnt vor Untertreibung der Gegner

Pernille Harder, Schlüsselspielerin und eine der tragenden Säulen des Aufgebots, mahnt zur absoluten Konzentration. Trotz ihrer aktuellen Top-Form und der herausragenden individuellen Leistung darf die Wichtigkeit des nächsten Spiels nicht unterschätzt werden. Harder argumentiert, dass der bereits erzielte Drei-Punkte-Sieg in Paris nur dann an Wert gewinnt, wenn die Mannschaft die nächste Herausforderung mit gleicher Intensität angeht. Historische Beispiele im Profisport zeigen immer wieder, dass scheinbar leichte Aufgaben zu bösen Überraschungen führen können. Die deutsche Stürmerin betont, dass das Team die Situation extrem ernst nehmen muss, da diese Partien entscheidend für die weitere Turnierfahrt sind.

Die Warnung kommt nicht von ungefähr. In der Vergangenheit war es schon mehrfach vorgekommen, dass favorisierte Mannschaften bei gegnerischen Heimspielen unvorbereitet erschienen sind. Für die Münchnerinnen bedeutet das, dass sich keine Routine einschleichen darf. Jeder Ballgewinn und jede defensive Aktion muss mit höchster Wachsamkeit ausgeführt werden, um keinen Raum für Fehler zu lassen, die das direkte Ticket gefährden könnten.

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Personelles Duell mit Carina Wenninger

Ein besonderes Kapitel in diesem UEFA-Wettbewerb eröffnet sich durch das Aufeinandertreffen mit einer alten Bekannten. Die Austria Wien wird von Carina Wenninger angeführt, die vor drei Jahren ihre aktive Karriere zunächst beendet hatte. Die 34-jährige Österreicherin kehrte zurück und führte ihr Team überraschend in die Champions League. Sie hält bis heute den Vereinsrekord für die meisten Pflichtspiele beim FC Bayern München mit 303 Auftritten. Dieses Duell zwischen Harder und Wenninger ist somit auch ein persönliches Wiedersehen zwischen zwei der renommiertesten Akteurinnen.

Wenninger äußert sich nüchtern über die Lage ihrer Mannschaft. Sie räumt ein, dass Bayern München individuell deutlich stärker aufgestellt ist. Doch die Wienerinnen sehen ihre Chance in der Heimstärke vor den eigenen Fans und einer enormen Hunger-Mentalität. Wenninger weiß, dass die Underdog-Rolle klar zugeteilt ist, aber auch, dass ein Team mit hohem Zusammenhalt und Intensität jedes Top-Team Probleme bereiten kann. Sie erklärt, dass Bayern nur dann ohne lange Diskussion über die individuelle Klasse gewinnt, wenn die Münchnerinnen einen besonders guten Tag erwischen. Für die Austria Wien liegt der Schlüssel im defensiven Festhalten und der kollektiven Stärke.

Statistische Dominanz und künftige Schritte

Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Der FC Bayern Frauen kennt in dieser Saison der Champions League noch kein Spiel, das verloren ging. Zwei Siege und zwei Remis aus vier Spielen bilden die Grundlage. Innerhalb der deutschen Liga und im DFB-Pokal hat sich der aktuelle Double-Sieger als unangefochtene Klasse etabliert und ist seit geraumer Zeit unbesiegt geblieben. Der Traum vom ersten Champions-League-Titel des Vereins lebt weiter, auch wenn der Weg dorthin technisch anspruchsvoll bleibt. Die Mannschaft hat während der gesamten Nationalmannschaftsphase auf ihre kompletten Kaderkräfte zurückgreifen können, was die Kontinuität gefördert hat.

Die Begegnung mit der Austria Wien findet am Donnerstagabend um 18.45 Uhr statt und wird im deutschen Fernsehen auf dem Sender ZDF übertragen. Ein Sieg hier wäre der letzte notwendige Schritt zur Entlastung im weiteren Turnierverlauf. Das Team muss jedoch verhindern, sich zu blamieren und die direkte Qualifikation zu riskieren. Die Fokuslegung auf das nächste Spiel steht nun im Mittelpunkt der Vorbereitung, während die Bilanz in der Liga weiter ausgebaut werden soll.