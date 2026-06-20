Ismael Saibari, der marokkanische Stürmer, hat beim WM-Spiel gegen Schottland ein absolutes Traumtor erzielt. Der Spieler soll in der kommenden Saison zu den Münchnern wechseln und ist bereits ein wichtiger Spieler für die Bundesliga.

Bayern freuen sich über Traumtor von Ismael Saibari beim WM-Spiel gegen Schottland. Der marokkanische Stürmer soll in der kommenden Saison zu den Münchnern wechseln und ist bereits ein wichtiger Spieler für die Bundesliga.

Sein Traumtor gegen Schottland war ein wichtiger Moment im Spiel und zeigt, dass er ein großartiger Spieler ist. Die Ablöse für den Spieler soll um 55 Millionen Euro liegen, was ein großartiger Deal für den Rekordmeister wäre. Der Spieler hat bereits einen Medizincheck in den USA absolviert und es ist zu erwarten, dass der Deal bald öffentlich gemacht wird





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