Bayern gegen Atletico: Kick-off, TV-Tipp und Kaderalarm

Bayern trifft auf Atletico Madrid. Amazon Prime zeigt exklusiv live ab 21 Uhr. Kompany fehlt, Saibari und Gnabry verletzt. Neukunden testen gratis.

Das Champions-League-Duell zwischen Atlético Madrid und dem FC Bayern München beginnt um 21 Uhr. Die Übertragung startet bei Prime Video bereits eine Stunde zuvor um 20 Uhr. Moderator Jonas Friedrich führt durch die Sendung und wird von den Experten Mats Hummels, Christoph Kramer und Josephine Henning unterstützt. Der Kommentar wird von Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes übernommen.

Kostenloser Zugang zu Amazon Prime

Fans haben die Möglichkeit, die Partie kostenlos zu sehen. Amazon Prime ermöglicht es allen Neukunden, das Angebot zunächst für einen Monat kostenlos zu testen. Innerhalb dieses ersten Monats kann das Abo problemlos wieder gekündigt werden. Wer diesen Weg wählt, zahlt somit keinen Cent für die Übertragung der Begegnung. Dies stellt eine gute Nachricht für alle Unterstützer des FC Bayern München dar, die den Weg in die Arena nicht antreten möchten oder können.

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Exklusivübertragung ohne Free-TV

Die Partie läuft exklusiv bei Amazon Prime Video und wird nicht im Free-TV übertragen. Dies bedeutet, dass eine Anmeldung beim Streaming-Dienst zwingend erforderlich ist, um das Spiel live verfolgen zu können. Es gibt keine Alternative über öffentlich-rechtliche Sender oder freie Fernsehsender. Die Rechte an der Champions League liegen derzeit fest bei diesem Anbieter. Somit ist die digitale Plattform der einzige Weg, um die Aktion des FC Bayerns aus Madrid live zu erleben.

Fehlender Trainer und verletzungsbedingte Ausfälle

Der FC Bayern reist dezimiert nach Spanien. Das Team tritt mit einem geschrumpften Kader an und ohne den Chefcoach. Trainer Vincent Kompany fehlt aufgrund einer Hirnhautreizung noch immer. In seiner Funktion übernimmt Co-Trainer Aaron Danks die Verantwortung an der Bande. Dies stellt eine zusätzliche Herausforderung für die Münchner dar, da die gewohnte Struktur im Stab fehlt. Die taktischen Weichen müssen von der zweiten Führungsebene gestellt werden.

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Nach dem Remis gegen den BVB wächst das Lazarett weiter. Ismael Saibari wurde nach einem Syndesmoseriss operiert und fällt wohl bis ins neue Jahr aus. Diese Verlängerung der Verletzungspause ist ein schwerer Schlag für die offensive Aufstellung. Dazu zog sich Serge Gnabry beim 2:2 gegen Dortmund erneut eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zu. Auch er ist nicht für das Spiel in Madrid verfügbar. Beide Spieler gehören zu den wichtigen Rotationsoptionen im Mittelfeld und im Angriff.

Hinter einem Einsatz von Michael Olise steht ein großes Fragezeichen. Der Flügelstürmer ging ebenfalls angeschlagen vom Platz. Seine Teilnahme ist offen und hängt von der weiteren Entwicklung ab. Die fehlenden Akteure zwingen die Mannschaft dazu, mit anderen Spielern aufzulaufen. Die Tiefe im Kader wird getestet. Es bleibt abzuwarten, wie sich die verbleibenden Stars schlagen können.