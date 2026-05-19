Die Bayern gewinnen das zweite Spiel in der Best-of-Five-Serie gegen Trier mit 92:65 und machen einen weiteren Schritt auf dem Weg zur anvisierten Titelverteidigung.

Drei Matchbälle für die Bayern , die auch das zweite Spiel in der Best-of-Five-Serie gegen Trier mit 92:65 für sich entscheiden. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur anvisierten Titelverteidigung.

(101:80) haben die Bayern in den ersten Minuten mit Schwierigkeiten zu kämpfen. 0:10 nach 2.30 Minuten – Kult-Trainer Svetislav Pešić (76) tobt und nimmt die Auszeit. Der Aufsteiger aus Trier, der sich erst durch die Play-Ins für die Endrunde qualifizieren konnte, spielt unbekümmert auf, lässt sich von der Atmosphäre im SAP-Garden nicht beeindrucken





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