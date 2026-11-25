Der FC Bayern und Musialas Agentur stellen den Zeitpunkt der ersten Untersuchung klar. Was Max Eberl über seine Rückkehr sagt.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl stärkt Jamal Musiala den Rücken und ist überzeugt, dass der 23-Jährige stärker zurückkommen wird. Der FC Bayern hat im Fall Jamal Musiala Spekulationen über den Zeitpunkt der Erkrankung des 23-Jährigen zurückgewiesen.

„Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik”, teilten die Münchner am Mittwoch mit. Musiala hatte im Februar 2025 seinen Vertrag beim Rekordmeister bis 2030 verlängert und war zum Topverdiener aufgestiegen.

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Angesichts der hitzigen Diskussionen, die die Münchner Chefetage angestoßen hatte, wurde auch darüber spekuliert, wann Musiala von seiner neurologischen Funktionsstörung mit Absencen eigentlich gewusst habe. Am Dienstag hatten sich unter anderem Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl und Präsident Herbert Hainer mit dem Musiala-Management getroffen. Die Münchner berichteten in ihrer Mitteilung von „einem konstruktiven Gespräch. Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem.

Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung. ” Man habe sich „darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen”. Schon am Dienstag hatte Eberl vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel am Mittwochabend bei OSC Lille von einem „Konsens” gesprochen.

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„Das große Zauberwort”, sagte Eberl, heiße: „Ruhe, ihm die Zeit zu geben - und Vertrauen. ” Die sportliche Führung mit Trainer Vincent Kompany, Sportdirektor Christoph Freund und ihm selbst sei „der 100-prozentigen Überzeugung”, dass Musiala sein Top-Niveau wieder erreichen könne. Womöglich sogar mehr als das, wie Eberl hervorhob.

„Ich habe das Gefühl, wir werden vielleicht einen noch stärkeren Jamal erleben. Was er die letzten 17 Monate erlebt hat, macht jeden Menschen reifer und stärker. ”Allerdings sei „diese Dysfunktion keine Sache, die mit Medikamenten einfach weg ist”, erläuterte Eberl: „Wir haben immer davon gesprochen, wir lindern die ganze Thematik - was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem wieder auftreten kann. ”Türkei feiert Blut-Tor!

Tritt von Ex-Bayern-Star sorgt für Jubel-Abbruch Dies war am Montag vergangener Woche erstmals seit zwölf Wochen wieder der Fall gewesen. Laut Eberl sei der Umgang damit aber für alle Beteiligten „Alltag geworden”. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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