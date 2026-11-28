FC Bayern München steht vor dem Derby gegen HSV. Max Eberl und Vincent Kompany erklären, warum Jamal Musiala bis Jahresende ausfällt und der Verein ihn schützt.

Der FC Bayern München bereitet sich am Wochenende auf das heiße Duell gegen den Hamburger SV im Volksparkstadion vor. Der Kader wird jedoch nicht durch die volle Breite gestärkt, da der offensive Schlüsselspieler Jamal Musiala aufgrund eines Rückschlags in seiner Entwicklung fehlen wird. Der 23-jährige Offensiv-Künstler erlitt unter der Woche einen Rückfall bei einer alten Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Nach bisherigen Informationen wird dieser Rückschlag dazu führen, dass Musiala bis zum Jahresende nicht einsatzfähig sein wird.

Max Eberl spricht über Verletzung von Musiala

Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl nimmt in Interviews bei Sky und DAZN klar Stellung zur aktuellen Situation des Nationalspielers. Er beschreibt die Lage als eine menschliche Tragödie, die der junge Star in den vergangenen 17 Monaten durchmachen musste. Der Vorstand betont, dass der Verein absolute Ruhe für Musiala gewährleisten will. Die Mannschaft, der Klub und die Fans sollen ihm den notwendigen Raum geben, um abzuschalten und gestärkt zurückzukehren. Eberl erklärt, dass bereits genug gesprochen wurde und intern nun der Zusammenhalt gestärkt werden soll.

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Langjährige Leidensgeschichte von Musiala

Der Sport-Vorstand führt eine detaillierte Aufzählung der vergangenen Schwierigkeiten an, die den Spieler belasten. Alles begann mit der Vertragsverlängerung nach der herausragenden Europameisterschaft 2024. In der Folge trat eine erste Verletzung auf, gefolgt von einer Erkrankung und einem schwerwiegenden Bruch des Wadenbeins. Max Eberl bewertet diese Aneinanderreihung als unmenschlich und stellt klar, dass kein Geld der Welt ersetzen kann, was der 23-Jährige zu erleiden hat. Der gesamte Verein steht hinter dem Angreifer und unterstützt ihn bei seinen nächsten Schritten.

Trainer Kompany fordert Ruhe für Musiala

Auch Cheftrainer Vincent Kompany äußert sich bei DAZN zur Situation seines Talentstars. Er charakterisiert die momentane Phase als eine neue Wahrheit und Situation, für die Zeit benötigt wird. Kompany appelliert explizit an die Öffentlichkeit und die Medien, dem Spieler die Ruhe zu gönnen, die er benötigt, um seinen eigenen Weg wiederzufinden. Er bittet darum, den Fokus mehr auf den Menschen zu richten, anstatt nur den Fußball zu betrachten. Der Trainer weiß zwar nicht, ob andere Personen dieser Bitte folgen werden, wünscht es sich aber zutiefst.

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Eingeschränkter Einsatz in der aktuellen Saison

Musiala durchläuft die wohl schwierigste Phase seiner bisherigen Profikarriere. In der aktuellen Spielzeit konnte er sich lediglich in sechs Partien beweisen. Vier dieser Einsätze absolvierte er in der Bundesliga gegen Schalke, Elversberg, Union und Köln. Dabei konnte er gegen Union ein Tor und eine Vorlage beisteuern. Zudem wurde er in der Champions League gegen Bodø/Glimt und Lille eingesetzt, wobei er gegen Bodø/Glimt selbst ein Tor erzielte.

Auswirkungen auf das Derby gegen HSV Hamburg

Das Fehlen des Superstars wird die taktischen Überlegungen für das Gastspiel in Hamburg deutlich beeinflussen. Der FC Bayern reist ohne Jamal Musiala in die Hansestadt, was die Offensivstruktur verändert. Die Verletzung im rechten Oberschenkel hat dazu geführt, dass eine sofortige Genesung vor dem Match nicht realistisch ist. Stattdessen konzentriert sich das Management auf den langfristigen Aufbau der Fitness des Spielers für die Rückrunde und die Zeit nach den Ferien.

Fokussierung auf langfristige Genesung

Die Priorität des FC Bayern München liegt eindeutig auf der vollständigen Gesundung des Talentstars. Kurzfristige Lösungen werden verworfen, um weitere Schäden am rechten Oberschenkel zu vermeiden. Das Ziel ist es, Musiala in einem stabilen Zustand zurückzubringen, der seine Leistungsfähigkeit für die kommende Saison sicherstellt. Der Klub plant, die Unterstützung für den Angreifer auch in der kommenden Zeit aufrechtzuerhalten, während er sich von den physischen und mentalen Belastungen der vergangenen Monate erholt.