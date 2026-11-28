Bayern live: Mit Vuskovic! Kann der Volkspark den Favoriten stoppen?
Nach dem Derby-Debakel wartet der nächste Gigant. Dazu steht Mario Vuskovic vor seinem Pflichtspiel-Comeback.
Mario Vuskovic steht gegen den FC Bayern in der Startelf – in seinem ersten Pflichtspiel für den HSV nach vier Jahren Sperre. Der HSV empfängt den FC Bayern München zum Bundesliga-Kracher im Volkspark.
Hier können Sie das Spiel im MOPO-Liveticker verfolgen. Es ist das größte Spiel, das dem HSV in dieser Saison bevorsteht. Mit dem FC Bayern München ist die beste deutsche Mannschaft zu Gast im Volksparkstadion – und natürlich klarer Favorit. Doch die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin will den verletzungsgeschwächten Rekordmeister ärgern und im besten Fall mindestens einen Punkt in Hamburg behalten – und damit die richtige Antwort geben.
Mit Spannung erwartet wird auch das erste Pflichtspiel von Mario Vuskovic nach über vier Jahren Doping-Sperre. Es wird also ein großer Nachmittag im Volkspark. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at mopo
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten