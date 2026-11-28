Nach dem Derby-Debakel wartet der nächste Gigant. Dazu steht Mario Vuskovic vor seinem Pflichtspiel-Comeback.

Mario Vuskovic steht gegen den FC Bayern in der Startelf – in seinem ersten Pflichtspiel für den HSV nach vier Jahren Sperre. Der HSV empfängt den FC Bayern München zum Bundesliga-Kracher im Volkspark.

Hier können Sie das Spiel im MOPO-Liveticker verfolgen. Es ist das größte Spiel, das dem HSV in dieser Saison bevorsteht. Mit dem FC Bayern München ist die beste deutsche Mannschaft zu Gast im Volksparkstadion – und natürlich klarer Favorit. Doch die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin will den verletzungsgeschwächten Rekordmeister ärgern und im besten Fall mindestens einen Punkt in Hamburg behalten – und damit die richtige Antwort geben.

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Mit Spannung erwartet wird auch das erste Pflichtspiel von Mario Vuskovic nach über vier Jahren Doping-Sperre. Es wird also ein großer Nachmittag im Volkspark. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.