Bayern marschieren ins Finale: 3:0-Sweep gegen Bonn

Der FC Bayern München zieht nach einem souveränen 77:57-Sieg gegen die Telekom Baskets Bonn ins BBL-Finale ein. Auch ohne den erkrankten MVP Andreas Obst dominieren die Münchner und bleiben auf Titelkurs.

Die Bayern marschieren weiter unbeirrt in Richtung Titelverteidigung. Der deutsche Meister aus München hat auch das dritte Playoff-Halbfinalspiel der Easycredit-Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn gewonnen, diesmal mit 77:57.

Damit steht es 3:0 in der Best-of-Five-Serie, und die Münchner ziehen ungefährdet ins BBL-Finale ein. Besonders bemerkenswert: Dieser Erfolg gelang ohne den erkrankten MVP Andreas Obst, der aufgrund eines fiebrigen Infekts pausieren musste. Der Welt- und Europameister war im Kader nicht dabei, doch die Mannschaft zeigte eindrucksvoll, dass sie auch ohne ihren Superstar-Dreierschützen dominieren kann. Die Frage, wer diese Super-Bayern stoppen soll, wird immer drängender.

Der Hauptrunden-Gewinner strebt den dritten Meistertitel in Serie an, und in dieser Form ist die Star-Truppe von Headcoach Svetislav Pesic kaum zu bremsen. Von Beginn an bestimmten die Bayern das Geschehen. Beim Stand von 13:13 keimte bei den Bonner Fans kurz Hoffnung auf, und auch beim 17:19 am Ende des ersten Viertels war noch alles offen. Doch dann drehten die Münchner auf: Sie gewannen das zweite Viertel mit 18:8 und gingen mit einer komfortablen 37:25-Führung in die Halbzeitpause.

Eine kuriose Szene ereignete sich zur Pause: Bayerns Isiaha Mike gab ein Interview und stellte dabei fest, dass die Defensive noch besser sein könnte. Diese Aussage war bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Münchner im zweiten Viertel nur acht Punkte zugelassen hatten. Der Dyn-Experte und Bundesliga-Spieler Kostja Mushidi von den Niners Chemnitz kommentierte: Game 1 war so ein Wachrüttler für die Bayern. Sie haben gemerkt: Oh, wir müssen hier was investieren.

Und das tun sie jetzt auch. Sie haben in Game 2 toll performt und machen genau da weiter. Mushidi glänzte mit Insider-Wissen, indem er enthüllte, dass Pesic nach dem ersten Spiel eine anderthalbstündige Video-Analyse gemacht habe, und mit lockeren Sprüchen wie: Gegen Vladimir Lucic zu spielen, das ist wirklich eklig! Aber er ist einfach einer der Besten, die wir je hatten.

Auch nach dem Wiederbeginn ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Sie kontrollierten das Spielgeschehen und ließen den tapfer kämpfenden Bonnern keine Chance mehr. Am Ende stand ein verdienter 77:57-Sieg, der den Sweep perfekt machte. Die Telekom Baskets Bonn waren ersichtlich überfordert mit der Münchner Defensivarbeit und den schnellen Offensivzügen.

Für die Bonner endet die Saison damit im Halbfinale, während die Bayern nun voller Selbstvertrauen ins BBL-Finale einziehen. Die Mannschaft präsentiert sich in einer beeindruckenden Form, die an die glorreichen Zeiten der vergangenen Meisterschaftssaisons erinnert. Der Kader ist tief besetzt, und selbst der Ausfall eines Schlüsselspielers wie Obst konnte die Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen. Trainer Pesic hat es geschafft, das Team taktisch hervorragend einzustellen und die Mentalität zu schärfen.

Die Serie gegen Bonn war ein klares Statement: Bayern ist der Topfavorit auf den Titel. Mit diesem 3:0-Sweep haben die Münchner nicht nur ihr Selbstvertrauen gestärkt, sondern auch ein Zeichen an die Konkurrenz gesendet. Die Fans dürfen sich auf ein packendes Finale freuen, in dem die Bayern alles daransetzen werden, ihre Dominanz zu untermauern und den dritten Meistertitel in Folge zu holen. Es bleibt spannend, ob die Konkurrenz einen Weg finden wird, diese Übermannschaft zu bezwingen.

Zumindest in dieser Playoff-Phase scheint nichts unmöglich für die Roten aus München. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Traum vom dritten Titel in Serie Realität wird. Eines ist sicher: Die Bayern sind bereit für den Kampf um die Meisterschaft





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